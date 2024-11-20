Атмосферу советских открыток создадут зимой на улицах Москвы

Художественные полотна появятся прямо на фасадах зданий

С 1 декабря в столице стартует проект "Зима в Москве". Организаторы мероприятий уверены, что и в зимний сезон в столице можно интересно и с пользой провести время на свежем воздухе. И не только на катке или лыжне: москвичей и гостей города ждет масса увлекательных познавательных, культурных и развлекательных событий на любой возраст и вкус.

Одним из самых ярких мероприятий проекта "Зима в Москве" станет фестиваль "Город света". На центральных улицах столицы благодаря видеопроекциям знакомые фасады зданий превратятся в сказочные полотна, а фантастические сюжеты будут вплетены в городские пейзажи.

Посетители фестиваля окунутся в атмосферу советских открыток и станут свидетелями волшебных историй с участием любимых персонажей. По сюжету, задуманному организаторами фестиваля, в прошлом сказки и реальность были единым целым. Но со временем их разделил невидимый барьер. Световые порталы, которые откроются во время мероприятия, постараются вновь соединить два мира и позволят волшебству опять стать частью жизни москвичей.

Все локации фестиваля "Город света" будут связаны пешеходными прогулочными маршрутами. Таким образом жители и гости столицы, отправляясь в путешествие по зимнему городу, смогут познакомиться с его архитектурой в необычном формате.

Фестиваль будет интересен и взрослым, и детям. Родители вспомнят новогодние традиции прошлого, а дети познакомятся с новыми добрыми историями. Праздник напомнит, что иногда стоит остановиться, оглянуться вокруг и тогда окажется, что нас по-прежнему окружают сказка и волшебство. А после прогулки можно будет выбрать любимую историю и персонажа.

Еще одним ярким фестивалем, посещая локации которого можно будет лучше узнать столицу, станет "Снег и лед в Москве". И, конечно, состоится в этом году и полюбившееся всем "Путешествие в Рождество", в ходе которого можно будет получать задания и отмечать их выполнение в специальном паспорте путешественника.

За новостями зимних московских фестивалей и других мероприятий проекта "Зима в Москве" можно следить на странице проекта на mos.ru.