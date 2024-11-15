Дети будут в восторге: в зале "Зарядье" рассказали о программе для юных зрителей

Дети будут в восторге: в зале "Зарядье" рассказали о программе для юных зрителей
Фото: Кузьмичёнок Василий/ АГН Москва
Интересные мероприятия запланированы для ребят любого возраста

Детские мероприятия, проходящие в концертном зале "Зарядье", для удобства родителей объединены в один проект. На это указал гендиректор учреждения Иван Рудин.

"В зале "Зарядье" накоплен большой опыт работы с юной аудиторией. В репертуаре зала концерты для детей и молодежи занимают особое место. Два года назад мы открыли новое концертное пространство, созданное специально для такой аудитории, а сейчас собрали все детские мероприятия в единый проект, позволяющий родителям гораздо удобнее планировать культурный досуг для детей",

– приводит АГН "Москва" слова Рудина.

Детские мероприятия в КЗ "Зарядье" рассчитаны на разные возрастные категории. Для самых маленьких организуют так называемые "бэби-концерты": обстановка там неформальная, малыши могут петь, танцевать, взаимодействовать с музыкантами.

Дошкольники и школьники будут в восторге от флагманского детского проекта зала "Зарядье" – "Волшебной одиссеи", уверен Иван Рудин. Взаимодействие с артистами здесь начинается от входа в фойе и продолжается во время спектакля. Интерактивные форматы за счет аудиовизуальных эффектов, режиссерских находок увлекают детей в мир классической музыки, при этом не отвлекая от самого главного – музыки.

"Для нас работа с детьми – большая ответственность. Цель – оставить яркие впечатления от посещения зала "Зарядье", увлечь и заинтересовать ребят миром музыки", – подчеркнул гендиректор.

О том, какие мероприятия для детей приготовили в КЗ "Зарядье", читайте здесь.

Источник: АГН «Москва» ✓ Надежный источник
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