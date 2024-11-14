Зал "Зарядье" запустил новый проект для семейной аудитории

Каждый месяц планируется более 10 мероприятий для детей

Концертный зал "Зарядье" при поддержке Департамента культуры города Москвы открыл новый проект, ориентированный на семейную аудиторию: "Зал “Зарядье” – детям". Цель проекта – познакомить юных слушателей с музыкой великих русских и зарубежных композиторов в интересной и доступной форме.

Ежемесячно в афише зала "Зарядье" запланировано более 10 спектаклей, концертов, музыкальных сказок и других мероприятий для детей. Они адаптированы для юных посетителей, многие предваряет интерактивная программа в фойе перед представлением, рассказал руководитель столичного Департамента культуры Алексей Фурсин

"В рамках отдельного проекта "Зал “Зарядье” – детям" мы будем системно развивать и расширять это направление, ориентированное на наших самых маленьких слушателей",

– отметил Алексей Фурсин.

Так, 7 и 8 декабря в рамках III Московского зимнего фестиваля "Зарядье" детей ждет симфонический спектакль "Волшебная одиссея: путешествие оркестра в созвездии Большой Валторны". Он в интерактивной форме обучает основам музыкальной грамоты и объединяет буффонаду театра "Странствующие куклы господина Пэжо", яркую режиссуру и компьютерную графику с мастерством музыкантов Московского государственного симфонического оркестра под управлением Ивана Рудина.

30 декабря на "Завтраке с Щелкунчиком" самых юных слушателей познакомят с произведениями П.И. Чайковского и угостят сладостями. Малыши смогут слушать музыку, танцевать и взаимодействовать с инструментами в уютной атмосфере нового концертного пространства.

3 января в зале прозвучит симфоническая сказка Сергея Прокофьева "Петя и волк" и литературно-музыкальная композиция "Карнавал животных" в исполнении народного артиста России Евгения Миронова, Александры Урсуляк и Московского государственного симфонического оркестра.

Цикл образовательных концертов "Музыка и живопись" будет интересен юным музыкантам и начинающим художникам. Знаменитые полотна великих мастеров демонстрируются под музыкальные произведения соответствующего периода, исполняемые на органе и фортепиано.

Выбрать концерт для детей можно на официальном сайте зала "Зарядье".