Зал "Зарядье" запустил новый проект для семейной аудитории

Зал "Зарядье" запустил новый проект для семейной аудитории
Фото: mos.ru пресс-служба Департамента культуры города Москвы
Каждый месяц планируется более 10 мероприятий для детей

Концертный зал "Зарядье" при поддержке Департамента культуры города Москвы открыл новый проект, ориентированный на семейную аудиторию: "Зал “Зарядье” – детям". Цель проекта – познакомить юных слушателей с музыкой великих русских и зарубежных композиторов в интересной и доступной форме.

Ежемесячно в афише зала "Зарядье" запланировано более 10 спектаклей, концертов, музыкальных сказок и других мероприятий для детей. Они адаптированы для юных посетителей, многие предваряет интерактивная программа в фойе перед представлением, рассказал руководитель столичного Департамента культуры Алексей Фурсин

"В рамках отдельного проекта "Зал “Зарядье” – детям" мы будем системно развивать и расширять это направление, ориентированное на наших самых маленьких слушателей",

– отметил Алексей Фурсин.

Так, 7 и 8 декабря в рамках III Московского зимнего фестиваля "Зарядье" детей ждет симфонический спектакль "Волшебная одиссея: путешествие оркестра в созвездии Большой Валторны". Он в интерактивной форме обучает основам музыкальной грамоты и объединяет буффонаду театра "Странствующие куклы господина Пэжо", яркую режиссуру и компьютерную графику с мастерством музыкантов Московского государственного симфонического оркестра под управлением Ивана Рудина.

30 декабря на "Завтраке с Щелкунчиком" самых юных слушателей познакомят с произведениями П.И. Чайковского и угостят сладостями. Малыши смогут слушать музыку, танцевать и взаимодействовать с инструментами в уютной атмосфере нового концертного пространства.

3 января в зале прозвучит симфоническая сказка Сергея Прокофьева "Петя и волк" и литературно-музыкальная композиция "Карнавал животных" в исполнении народного артиста России Евгения Миронова, Александры Урсуляк и Московского государственного симфонического оркестра.  

Цикл образовательных концертов "Музыка и живопись" будет интересен юным музыкантам и начинающим художникам. Знаменитые полотна великих мастеров демонстрируются под музыкальные произведения соответствующего периода, исполняемые на органе и фортепиано.

Выбрать концерт для детей можно на официальном сайте зала "Зарядье".

Источник: mos.ru ✓ Надежный источник
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