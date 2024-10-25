Собянин: Москва стала лучшим мегаполисом мира

Экономические показатели российской столицы выше других городов

Москва сегодня – лучший мегаполис в мире. В этом убежден мэр города Сергей Собянин. То, что это не просто слова, а реальность, доказывают мощная экономика столицы, хорошая экологическая ситуация, доступное и качественное образование и здравоохранение, комфортный транспорт и благоустройство.

"Когда мы начали понимать, что можем претендовать на [звание] "лучший город Земли", мы сделали эту цель своей стратегией",

– вспоминает Сергей Собянин. Причем стратегия – это не просто нарисованное на бумаге некое светлое будущее. Это реальные программы, проекты, которые возможно воплотить.

При этом, по мнению мэра Москвы, наличие в стране города мирового уровня – это ее конкурентное преимущество.

"Это достояние, потому что оно генерирует совершенно другие объемы инноваций, производительности труда, динамику развития. Там, где есть крупные мировые города, там в целом с экономикой все в порядке",

– отметил Сергей Собянин в интервью ТАСС. В частности, пояснил он, в городах-миллионниках производится 60% мирового ВВП. Между тем в экономике российской столицы производительность труда в сравнении с небольшими городами выше в разы.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин докладывал президенту страны Владимиру Путину об устойчивом росте экономики столицы.