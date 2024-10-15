Собянин: в бюджет Москвы заложили средства на цифровую трансформацию города

Курс рубля
- ЦБ РФ выступил с важным объявлением о курсе доллара и евро
- Аналитик Антонов назвал предел падения рубля в 2024 году
- Что будет с долларом: бежать в обменники сломя голову рано
Москва – город передовых технологий. Сейчас здесь реализуется более 90 цифровых проектов с применением искусственного интеллекта. В обозримой перспективе это направление будет активно развиваться. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин.
"Цифровое зрение" в медицине, голосовой помощник Общегородского контакт-центра, интеллектуальная транспортная система – вот только некоторые сферы применения искусственного интеллекта (ИИ), с которыми ежедневно сталкиваются москвичи. ИИ-сервисы повышают качество жизни и уровень комфорта в городе, поэтому в бюджете предусмотрены средства на их дальнейшее развитие.
"В ближайшие три года мы продолжим цифровую трансформацию для повышения доступности и качества услуг, а также эффективности системы управления городом",
– указал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.
В частности, бюджетные средства выделены на развитие и функционирование единой цифровой платформы здравоохранения – ЕМИАС. Запланирована также модернизация, развитие и тиражирование подсистем и сервисов "Московской электронной школы" (МЭШ), в том числе сервиса "Цифровой учитель" на базе искусственного интеллекта, а также доработка МЭШ под потребности колледжей.
Ранее Сергей Собянин рассказал, насколько вырастут расходы на здравоохранение в Москве в 2025 году.
На встрече стали грубо оскорблять главу РФ