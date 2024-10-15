Собянин: в бюджет Москвы заложили средства на цифровую трансформацию города

Собянин: в бюджет Москвы заложили средства на цифровую трансформацию города
Фото: Киселев Сергей/ АГН Москва
ЕМИАС и МЭШ станут еще удобнее

Москва – город передовых технологий. Сейчас здесь реализуется более 90 цифровых проектов с применением искусственного интеллекта. В обозримой перспективе это направление будет активно развиваться. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

"Цифровое зрение" в медицине, голосовой помощник Общегородского контакт-центра, интеллектуальная транспортная система – вот только некоторые сферы применения искусственного интеллекта (ИИ), с которыми ежедневно сталкиваются москвичи. ИИ-сервисы повышают качество жизни и уровень комфорта в городе, поэтому в бюджете предусмотрены средства на их дальнейшее развитие.

"В ближайшие три года мы продолжим цифровую трансформацию для повышения доступности и качества услуг, а также эффективности системы управления городом",

– указал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

В частности, бюджетные средства выделены на развитие и функционирование единой цифровой платформы здравоохранения – ЕМИАС. Запланирована также модернизация, развитие и тиражирование подсистем и сервисов "Московской электронной школы" (МЭШ), в том числе сервиса "Цифровой учитель" на базе искусственного интеллекта, а также доработка МЭШ под потребности колледжей.

Ранее Сергей Собянин рассказал, насколько вырастут расходы на здравоохранение в Москве в 2025 году.

Источник: Телеграм-канал С.Собянина ✓ Надежный источник
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