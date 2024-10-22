Сергей Собянин рассказал об итогах благоустройства в центре Москвы

Сергей Собянин рассказал об итогах благоустройства в центре Москвы
Фото: Телеграм-канал С.Собянина
В этом сезоне в ЦАО привели в порядок несколько важных объектов

Каждый год Москва использует летнее время, чтобы отремонтировать и обновить общественную инфраструктуру, фасады домов, исторические памятники, улицы и дворы. О том, что было сделано в 2024 году в Центральном административном округе, рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

Так, в центре привели в порядок:

  • парк "Усадьба Трубецких" в Хамовниках;
  • выставочное пространство возле информационного агентства ТАСС на Тверском бульваре;
  • территорию Всероссийского музея декоративного искусства на Делегатской улице;
  • территорию школы при Алексеевском монастыре.

В частности, в парке "Усадьба Трубецких" за Московским дворцом молодежи рядом со станцией метро "Фрунзенская" обновили спортивную и игровую инфраструктуру. Здесь устроили несколько площадок с соответствующим возрастным оборудованием: для ребят постарше, для дошкольников, для взрослых. Привели в порядок имеющиеся спортивные поля.

"Сохранили их функциональность, но полностью обновили наполнение. Заменили покрытия, положив каучуковое травмобезопасное – на баскетбольной и волейбольной площадках и искусственную траву – на футбольном поле. Оборудовали новые трибуны для болельщиков, раздевалки и ограждение по периметру",

– рассказал Сергей Собянин.

Для любителей спокойных прогулок на свежем воздухе установили скамьи. Площадку для дрессировки и выгула собак со стороны Хользунова переулка оборудовали в соответствии с рекомендациями кинологов.

Подробнее о том, как преобразился центр столицы, можно прочитать в блоге Сергея Собянина.

Ранее правительство Москвы утвердило прогноз социально-экономического развития на 2025–2027 годы.

Источник: Сайт Сергея Собянина ✓ Надежный источник
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