Закон о бюджете столицы принят Мосгордумой сразу в трех чтениях

Закон о бюджете столицы принят Мосгордумой сразу в трех чтениях
Фото: www.unsplash.com
Документ стал примером эффективной работы столичного парламента на благо москвичей

Московские парламентарии приняли Закон города Москвы "О бюджете города Москвы на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов" в трех чтениях. 

"13 ноября в трех чтениях Мосгордума приняла закон о бюджете города Москвы на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов. Это пример эффективной, слаженной и конструктивной работы столичного парламента на благо москвичей. Нынешний бюджет стал третьим, сверстанным в условиях беспрецедентного санкционного давления со стороны недружественных государств", – обратил особое внимание глава Мосгордумы Алексей Шапошников.

Бюджет Москвы является драйвером всех преобразований в столице. Он традиционно будет социальным и инвестиционным, отражает актуальные потребности жителей столицы, учитывает стратегические планы развития экономики, инфраструктуры и соцсферы Москвы до 2030 года. Мерами социальной поддержки за счет средств городского бюджета будет обеспечен каждый третий москвич – около 4,5 млн человек. 

Общие параметры бюджета города Москвы на 2025 год составят по доходам 5,1 трлн рублей, по расходам – 5,6 трлн рублей. Около 90% расходов бюджета в следующем году пойдут на реализацию 13 госпрограмм. Больше всего средств запланировано выделить на развитие транспортной системы и соцподдержку москвичей. Бюджет развития достигнет 2,6 трлн рублей. На образование в бюджете заложено 649,6 млрд рублей, на здравоохранение – 610,7 млрд рублей, а с учетом с учетом средств ОМС – порядка 1,1 трлн рублей.

Особо отмечается, что в бюджете предусмотрены средства на предоставление комплексной поддержки участникам СВО и членам их семей.

"Бюджет сформирован на основе базового сценария прогноза социально-экономического развития. Активная разработка и внедрение отечественных технологий в различных отраслях, задействование всех свободных ресурсов, рынков сбыта и производственных ниш, освободившихся от ушедших компаний, снижение зависимости от импорта оборудования и комплектующих, замещение продукции из недружественных стран, высокий уровень внутреннего спроса и занятости населения позволяют говорить об уверенной адаптации экономики Москвы к внешним вызовам и прогнозировать ее дальнейшее поступательное развитие", – подчеркнула министр Правительства Москвы, руководитель Департамента финансов города Москвы Елена Зяббарова.

В свою очередь, заместитель Председателя Московской городской Думы, председатель комиссии МГД по экономической и социальной политике Людмила Гусева отметила, что проект готовился в течение всего года Бюджетной комиссией Правительства Москвы под руководством Мэра Москвы Сергея Собянина и представляет собой цельный, глубоко проработанный документ, сформированный из расчета предельных объемов финансирования программ, которые экономика города может гарантировано обеспечить, оптимально сочетает в себе меры, согласованные с антикризисным штабом Москвы.

"Проект закона о бюджете города Москвы, кроме всего прочего, является выражением комплексной, длительной, скрупулезной и никогда не прекращающейся работы, которую все эти годы ведут Правительство и Дума, городские службы и органы власти. Бюджет социальный, программный, инвестиционный. Вся информация о нем доступна на портале "Открытый бюджет Москвы", – добавила Людмила Гусева.

Председатель Контрольно-счетной палаты столицы Виктор Двуреченских особо отметил, что экспертиза проекта городского закона "О бюджете города Москвы на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов" проведена с применением риск-ориентированного подхода.

"Законопроект соответствует установленным Бюджетным кодексом РФ принципам сбалансированности бюджета и общего (совокупного) покрытия расходов бюджетов, составлен на основе (с учетом) положений Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации", – сообщил Виктор Двуреченских.

Руководитель фракции партии "Единая Россия" в Мосгордуме Александр Семенников заявил, что проект бюджета внимательнейшим образом рассмотрен фракцией партии ЕР в Мосгордуме. Депутаты констатировали, что в основе проекта бюджета на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов, внесенного Сергеем Собяниным – Народная программа "Единой России".

"Это стратегический и регулярно обновляемый документ партии, получивший безусловную поддержку москвичей, проголосовавших за нашего кандидата на выборах Мэра в 2023 году", – сообщил Александр Семенников.

К проекту бюджета от фракции партии "Единая Россия" не предлагается поправок, поскольку обсуждение его велось в тесном взаимодействии депутатов с исполнительной властью, все предложения депутатов и наказы избирателей были учтены на этапе "нулевого чтения", заключил Александр Семенников.

Источник: Московская городская Дума ✓ Надежный источник

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