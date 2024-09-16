В кинопарке "Москино" прошли открытые экскурсии, мастер-классы и кинопоказы

В кинопарке "Москино" прошли открытые экскурсии, мастер-классы и кинопоказы
Фото: Евгений Самарин. mos.ru
Посетители увидели места съемок известных фильмов и прогулялись по новым натурным площадкам

В минувшие выходные, 14 и 15 сентября, в кинопарке "Москино" прошли открытые экскурсии для москвичей и гостей столицы. Посетителям показали площадки, где снимали фильмы "ГДР", "Враг у ворот", "Постучись в мою дверь в Москве", и показали места будущих съемок.

Самой популярной экскурсией стала "Киноэкспедиция". Ее участники смогли узнать, как снимают романтическую комедию и исторический детектив, как самолет движется без крыльев и кого обязательно упоминают в титрах. Одну из экскурсий провели для военнослужащих.

В образовательном центре кинопарка прошли мастер-классы для детей и взрослых по актерскому мастерству, вокалу, танцам, мультипликации. Желающие могли примерить на себя роль телеведущего или блогера.

Фото: Евгений Самарин. mos.ru

По словам гендиректора АНО "Кинопарк" Кирилла Косенко, интерес к кинопарку "Москино" у туристов очень высок, поэтому открытые экскурсии и мастер-классы планируется проводить на регулярной основе.

"Уже сейчас в выходные дни любой желающий может приехать в кинопарк на экскурсию, узнать, как создаются декорации для фильмов и сериалов, и совершить путешествие во времени. В перспективе мы планируем увеличить количество экскурсий и принимать в кинопарке до 10 миллионов гостей в год",

– рассказал Кирилл Косенко.

Кинопарк "Москино" – это часть проекта "Москва – город кино" и объект столичного кинокластера. На первом этапе его развития построено 18 натурных площадок и четыре павильона.

Фото: Евгений Самарин. mos.ru

На территории кинопарка проводятся групповые экскурсии для детей и взрослых. На данный момент разработано четыре маршрута: обзорная прогулка "Мир кино" с демонстрационным мастер-классом по гриму, профнавигационная экскурсия для детей от 10 лет "Камера! Мотор!", ознакомительный маршрут "Киноэкспедиция" и детская экскурсия-квест "Стоп! Снято!".

Ранее первую очередь кинопарка "Москино" открыли президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин.  

Источник: mos.ru ✓ Надежный источник
По теме

США выбрали цели дальнобойных ударов ракетами по России

Вашингтон практически в открытую воюет с нашей страной

"Собираемся убить": в США сделали жуткое заявление о ВСУ

Незалежным не позавидуешь

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей