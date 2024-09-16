В кинопарке "Москино" прошли открытые экскурсии, мастер-классы и кинопоказы

Посетители увидели места съемок известных фильмов и прогулялись по новым натурным площадкам

В минувшие выходные, 14 и 15 сентября, в кинопарке "Москино" прошли открытые экскурсии для москвичей и гостей столицы. Посетителям показали площадки, где снимали фильмы "ГДР", "Враг у ворот", "Постучись в мою дверь в Москве", и показали места будущих съемок.

Самой популярной экскурсией стала "Киноэкспедиция". Ее участники смогли узнать, как снимают романтическую комедию и исторический детектив, как самолет движется без крыльев и кого обязательно упоминают в титрах. Одну из экскурсий провели для военнослужащих.

В образовательном центре кинопарка прошли мастер-классы для детей и взрослых по актерскому мастерству, вокалу, танцам, мультипликации. Желающие могли примерить на себя роль телеведущего или блогера.

По словам гендиректора АНО "Кинопарк" Кирилла Косенко, интерес к кинопарку "Москино" у туристов очень высок, поэтому открытые экскурсии и мастер-классы планируется проводить на регулярной основе.

"Уже сейчас в выходные дни любой желающий может приехать в кинопарк на экскурсию, узнать, как создаются декорации для фильмов и сериалов, и совершить путешествие во времени. В перспективе мы планируем увеличить количество экскурсий и принимать в кинопарке до 10 миллионов гостей в год",

– рассказал Кирилл Косенко.

Кинопарк "Москино" – это часть проекта "Москва – город кино" и объект столичного кинокластера. На первом этапе его развития построено 18 натурных площадок и четыре павильона.

На территории кинопарка проводятся групповые экскурсии для детей и взрослых. На данный момент разработано четыре маршрута: обзорная прогулка "Мир кино" с демонстрационным мастер-классом по гриму, профнавигационная экскурсия для детей от 10 лет "Камера! Мотор!", ознакомительный маршрут "Киноэкспедиция" и детская экскурсия-квест "Стоп! Снято!".

Ранее первую очередь кинопарка "Москино" открыли президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин.