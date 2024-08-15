Бесплатные показы и экскурсии: что ждет гостей Московской недели кино

Для москвичей и туристов подготовили богатую программу

В конце августа в российской столице проведут первую Московскую международную неделю кино. Для москвичей и гостей города подготовлена богатая программа развлечений. Посетители смогут посмотреть индийские, китайские, иранские киноленты, а также фильмы из других стран, всего будет показано свыше 70 зарубежных кинолент, а также более 40 отечественных кинопроектов.



"Мы активно работаем над развитием московского кинокластера, над позиционированием столицы как города кино", – обратил особое внимание глава столичного Департамента культуры Алексей Фурсин.

Он добавил, что московская администрация с большим вниманием подошла к организации ММНК. На нескольких десятках городских площадок будет показано более 300 различных кинопроектов.

Зарегистрироваться для участия в мероприятии можно с 15 августа по ссылке. ММНК будет проходить с 23 по 28 августа.

Главный акцент сделан на зарубежном кино. Посетители смогут посмотреть динамичный индийский блокбастер "RRR: рядом ревет революция", а также пронзительную военную киноленту "Король неба" китайского производства. Иранский кинематограф будет представлен мистической драмой "Альцгеймер" и психологическим фильмом "Коммивояжер".

Также зрители смогут насладиться российскими фильмами: историческими кинолентами, документальным кино и романтическими мелодрамами, отдельно будут представлены фильмы для детей.

Кроме просмотра кинокартин, все желающие смогут побывать на тематических экскурсиях. Москвичей и гостей города приглашают в кинопарк "Москино", он является крупнейшим в мире комплексом площадок для натуральных съемок. Зарегистрироваться можно по ссылке.