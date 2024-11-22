Евгений Миронов: проект "Зал "Зарядье" - детям" помогает юной аудитории полюбить музыку

Мероприятия КЗ непременно заинтересуют ребят разного возраста

Приучать юную аудиторию к посещению классических филармонических залов – сложная задача, но "Зал "Зарядье" справляется с ней идеально. Такое мнение высказал народный артист РФ Евгений Миронов, комментируя новый проект КЗ "Зарядье", ориентированный на семейную аудиторию.

Для удобства родителей мероприятия, адресованные детям разного возраста, теперь объединены в специальную программу. В нее входят интерактивные, мультимедийные и музыкально-театральные спектакли, а также симфонические, органные и джазовые концерты. Одним из участников проекта является Евгений Миронов. В исполнении народного артиста России, а также Александры Урсуляк и Московского государственного симфонического оркестра в КЗ "Зарядье" звучит симфоническая сказка Сергея Прокофьева "Петя и волк" и литературно-музыкальная композиция "Карнавал животных".

"Петя и волк" – шедевр, который был создан в Советском союзе, но исполняется по всему миру и по сей день. Прокофьев выступил здесь не только в роли композитора, но и автора слов. Вместе с Александрой Урсуляк во втором отделении мы прочтем стихи Хармса, Гумилева и Заболоцкого под музыку зоологической сюиты Сен-Санса "Карнавал животных". (…) Это будет интересно и детям, и взрослым. Такие концерты, я уверен, это не только приятное времяпрепровождение в дни новогодних каникул, но и полезное, просветительское мероприятие, обогащающее внутренний мир и воспитывающее культуру маленького человека",

– отметил Евгений Миронов.

Выбрать концерт для детей можно на официальном сайте зала "Зарядье".