Всемирно известный дирижер пригласил москвичей на проект "Зал "Зарядье" - детям"

Всемирно известный дирижер пригласил москвичей на проект "Зал "Зарядье" - детям"
Фото: Авилов Александр/ АГН Москва
Великие музыканты готовы приобщать юных слушателей к классике

Проект "Зал "Зарядье" – детям" поможет научить подрастающее поколение правильно слушать музыку. В этом убежден известный европейский скрипач, дирижер, руководитель Страдивари-ансамбля Мариинского театра Лоренц Настурика-Гершовичи.

По его мнению, невозможно переоценить значимость детских концертов, ведь именно в этом возрасте закладываются основы основ.

"Я бы очень хотел видеть детей на наших концертах. Нам нужно больше погружать их в культуру и музыку. Совсем скоро дети станут нашей аудиторией. Мы должны сделать так, чтобы они знали, как вести себя в концертном зале, как сюда приходить и как правильно слушать музыку",

– отметил именитый дирижер.

Лоренц Настурика-Гершовичи регулярно выступает на сцене Зала Зарядье в качестве солиста оркестра Мариинского театра и Страдивари-ансамбля. Так, весной этого года в программе детского фестиваля "Зарядье" состоялся концерт "Страдивари-ансамбль – детям". Музыканты рассказали ребятам о струнных инструментах оркестра, показали разницу в их звучании, объяснили, для чего нужен смычок и возможно ли сыграть что-либо без него.

По словам маэстро, Страдивари-ансамбль продолжит проводить концерты для детей.

"Страдивари-ансамбль будет играть именно для них. Думаю, что детям это очень понравится. Я считаю, что мы должны чаще проводить такие концерты. Тогда у нас появится новая аудитория, и дети будут приходить к нам чаще и наслаждаться прекрасной музыкой", – подчеркнул дирижер.

Проект "Зал "Зарядье" – детям" объединил в одной афише мероприятия, рекомендованные для семейного посещения: от симфонических концертов до музыкальных интерактивных спектаклей. Программу мероприятий на ближайшее время смотрите здесь.

Источник: АГН «Москва» ✓ Надежный источник
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