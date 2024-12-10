Психолог: проект "Зал "Зарядье" – детям" учит любить

Психолог: проект "Зал "Зарядье" – детям" учит любить
Фото: Ведяшкин Сергей/ АГН Москва
Классическая музыка помогает переживать эмоции

Проект "Зал Зарядье – детям" помогает заинтересовать ребенка классической музыкой, которая способствует всестороннему развитию личности. Такое мнение высказала психолог Городского психолого-педагогического центра столичного департамента образования и науки Ольга Преснова.

По словам специалиста в области детской психологии, посещение с ребенком концертов классической музыки – это не только элемент образования. Конечно, это помогает детям познакомиться с великими произведениями Моцарта, Баха, Чайковского, Глинки, пробуждает интерес к композиторам. Но еще важный момент заключается в том, что классическая музыка – это эталон гармонии. Она помогает переживать падения и взлеты, трудные и радостные периоды в нашей жизни.

"Классическая музыка, умение и желание ее слушать выполняют для развития ребенка сразу несколько важных функций. Музыкальные произведения пробуждают эмоции: умение радоваться, любить. Некоторым детям музыкальные произведения помогают понять собственные чувства, учат делиться ими с окружающими",

– приводит АГН "Москва" слова Ольги Пресновой.

Проект "Зал Зарядье – детям" предлагает интерактивные концерты и симфонические спектакли, адресованные семейной аудитории.

Источник: АГН «Москва» ✓ Надежный источник
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