Проект "Зал "Зарядье" - детям" познакомил юных зрителей с классической музыкой

Проект "Зал "Зарядье" - детям" познакомил юных зрителей с классической музыкой
Фото: mos.ru
Состоялось первое мероприятие в рамках проекта

В концертном зале "Зарядье" 7 и 8 декабря с успехом прошел флагманский спектакль "Волшебная одиссея: путешествие оркестра в созвездии Большой Валторны" проекта "Зал Зарядье – детям".

"Волшебная одиссея" – это увлекательное путешествие симфонического оркестра, в игровой форме знакомящее детей с музыкой Чайковского, Мусоргского, Дебюсси, Моцарта и других композиторов. Это часть проекта "Зал Зарядье – детям", который мы реализуем совместно с департаментом культуры города Москвы",

– сказал гендиректор концертного зала Иван Рудин. Он отметил, что готовить такие события – очень ответственная задача. Ведь многие юные слушатели пришли в концертный зал впервые в своей жизни. И от того, какое ощущение ребенок вынесет после первого концерта, зависит его дальнейший интерес к классической музыке, убежден Рудин.

Спектакли "Волшебная одиссея: приключения оркестра в созвездии Большой Валторны" посетили более 4 тысяч человек, в том числе многодетные семьи участников специальной военной операции. Мероприятие состоялось в рамках III Московского зимнего фестиваля "Зарядье".

Ранее сообщалось, что концертный зал "Зарядье" подготовил новый проект для семейной аудитории, в программу которого вошли интерактивные, мультимедийные и музыкально-театральные спектакли, а также симфонические, органные и джазовые концерты.

Источник: АГН «Москва» ✓ Надежный источник
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