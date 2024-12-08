"Путешествие оркестра в созвездии Большой Валторны": зал "Зарядье" устроил детям космические приключения

На предновогодние дни и в период зимних каникул КЗ "Зарядье" подготовил интересную программу для ребят

Зима – это время чудес. Удивительный подарок к Новому году сделал концертный зал "Зарядье" юным любителям музыки и их родителям. В рамках III Московского зимнего фестиваля "Зарядье" на сцену вернулся симфонический спектакль "Волшебная одиссея: путешествие оркестра в созвездии Большой Валторны", покоривший слушателей в прошлом году.

Яркая постановка в интерактивной форме знакомит зрителей с основами музыкальной грамоты и объединяет буффонаду театра "Странствующие куклы господина Пэжо", яркую режиссуру, воздушную акробатику и компьютерную графику – и все это под музыку Чайковского, Моцарта, Шнитке, Мусоргского в талантливом исполнении Московского государственного симфонического оркестра под управлением Ивана Рудина.

"Ребята побывают в разных мирах нашей Вселенной, спасут капитана и, самое главное, в игровой форме познакомятся с шедеврами классической музыки. Я уверен, что они станут ценителями классической музыки и постоянными посетителями нашего проекта "Зал Зарядье – детям". Это проект, который объединит все события для детской, семейной аудитории. До конца январских праздников мы проведем более 20 событий для детей разного возраста",

– рассказал гендиректор КЗ "Зарядье" Иван Рудин.

В основе представления лежит серьезная классическая музыка, но она настолько органично вплетена в сюжет, дети так захвачены событиями, которые происходят на сцене, что не успевают заскучать и утомиться. Погружению в игровую атмосферу способствуют актеры театра "Странствующие куклы господина Пэжо" Олега Скотникова. Они встречают ребят у входа, сопровождают в гардероб, развлекают их в фойе, а потом неожиданно появляются в зале во время представления.

"Мы придумали цифровой спектакль, в котором активно используются технологии digital. Так, у нас есть виртуальный аватар, который прямо со сцены говорит с детьми. Причем это не предзаписанное видео, а актер в реальном времени говорит с детьми, а виртуальный помощник синхронно губами повторяет его слова – это очень интересная технология. Также у нас используются все приемы уличного театра. А также зрители видят яркое мультимедийное шоу с цирковыми номерами под классическую музыку",

– сообщил режиссер постановки Дмирий Отяковский. По его словам, главной задачей творческой команды было увлечь детей музыкой. А главная награда – когда совсем юные, пяти– шестилетние зрители, покидая зал, спрашивают родителей, когда они придут сюда в следующий раз.

Постановка "Волшебная Одиссея: приключения оркестра в созвездии Большой Валторны" – это флагманский концерт проекта "Зал Зарядье – детям". В рамках проекта ребят также ждут интерактивные, мультимедийные и музыкально-театральные спектакли, а также симфонические, органные и джазовые концерты, где юные слушатели знакомятся с музыкой великих русских и зарубежных композиторов в интересной и удобной для каждого возраста форме.