Москвичей пригласили на флагманский концерт проекта "Зал “Зарядье” — детям"

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7 и 8 декабря состоится флагманский концерт проекта "Зал Зарядье – детям", на котором молодые слушатели смогут ознакомиться с основами музыкальной грамоты – жителей и гостей столицы пригласили посетить мероприятие.
Как сообщили в пресс-службе концертного зала "Зарядье", артисты представят невероятное космическое приключение "Волшебная одиссея: путешествие оркестра в созвездии Большой Валторны".
"Крупнейший проект Зала Зарядье для семейной аудитории возвращается на сцену по многочисленным просьбам и благодаря положительным отзывам зрителей", – говорится в сообщении.
Во время постановки актеры театра "Странствующие куклы господина Пэжо" вместе с музыкантами Московского симфонического оркестра под управлением Ивана Рудина будут сопровождать посетителей. Гостей станут встречать еще на входе в концертный зал, помогая ощутить атмосферу радости и праздника.
Все персонажи, которые встретятся перед началом спектакля, позже расскажут свои истории на сцене в Большом зале. Их имена были взяты из музыкальной терминологии, поэтому молодые слушатели смогут изучить все в интерактивном формате.
Режиссером постановки стал лауреат международных и национальных премий Дмитрий Отяковский, известный своим нестандартным авторским подходом в написании сценариев и создании персонажей, а креативным продюсером выступил Олег Скотников.
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