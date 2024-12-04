Москвичей пригласили на флагманский концерт проекта "Зал “Зарядье” — детям"

Зрителей познакомят с основами музыки в развлекательном формате

7 и 8 декабря состоится флагманский концерт проекта "Зал Зарядье – детям", на котором молодые слушатели смогут ознакомиться с основами музыкальной грамоты – жителей и гостей столицы пригласили посетить мероприятие.

Как сообщили в пресс-службе концертного зала "Зарядье", артисты представят невероятное космическое приключение "Волшебная одиссея: путешествие оркестра в созвездии Большой Валторны".

"Крупнейший проект Зала Зарядье для семейной аудитории возвращается на сцену по многочисленным просьбам и благодаря положительным отзывам зрителей", – говорится в сообщении.

Во время постановки актеры театра "Странствующие куклы господина Пэжо" вместе с музыкантами Московского симфонического оркестра под управлением Ивана Рудина будут сопровождать посетителей. Гостей станут встречать еще на входе в концертный зал, помогая ощутить атмосферу радости и праздника.

Все персонажи, которые встретятся перед началом спектакля, позже расскажут свои истории на сцене в Большом зале. Их имена были взяты из музыкальной терминологии, поэтому молодые слушатели смогут изучить все в интерактивном формате.

Режиссером постановки стал лауреат международных и национальных премий Дмитрий Отяковский, известный своим нестандартным авторским подходом в написании сценариев и создании персонажей, а креативным продюсером выступил Олег Скотников.