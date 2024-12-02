Московские театры покажут пять версий "Щелкунчика"

Московские театры покажут пять версий "Щелкунчика"
Фото: mos.ru
Знаменитый спектакль-сказка дарит особое настроение под Новый год

Сказка Эрнста Теодора Амадея Гофмана "Щелкунчик и Мышиный король" традиционно ассоциируется с Новым годом. Сценические постановки на сюжет "Щелкунчика" помогают окунуться в атмосферу волшебства и зарядиться праздничным настроением, поэтому с наступлением зимы они появляются в афишах многих столичных театров. Сейчас в Москве можно увидеть как минимум пять версий знаменитой сказки, не считая постановок в различных домах творчества и театральных студиях.

Московский драматический театр "Бенефис" под руководством Анны Неровной предлагает зрителям музыкальный спектакль под названием "Волшебный Кракатук". Данную пьесу по мотивам произведения Гофмана в жанре фэнтези написал известный поэт, драматург и композитор Юлий Ким. По сюжету девочка Маша получает в подарок деревянного Щелкунчика – в него превратили мальчика, совершившего плохой поступок. Засыпая в новогоднюю ночь, героиня попадает в удивительную и немного страшную историю: ей и ожившему Щелкунчику необходимо опередить Мышиного короля и первыми найти волшебный орех Кракатук, чтобы исполнить заветное желание.

"Щелкунчик" в Московском молодежном театре под руководством Вячеслава Спесивцева – это захватывающая музыкальная сказка для детей. Яркие и необычные костюмы героев, огромная новогодняя елка на сцене и веселая ритмичная музыка никому не дадут скучать. Актеры будут исполнять акробатические номера, фехтовать, жонглировать. Постановка интерактивная – зрители смогут стать участниками спектакля, а часть ролей исполняют учащиеся детских студий при театре.

Балет "Щелкунчик" в "Москонцерт Холле" – это постановка Театра балета классической хореографии под руководством Элика Меликова. По оценке экспертов, это одна из самых классических версий "Щелкунчика". Создатели взяли за основу либретто с использованием сценария Мариуса Петипа и хореографию Василия Вайнонена (в редакции Валерия Ковтуна).

"Щелкунчик" в Московском новом драматическом театре – это увлекательный детский мюзикл. Мари, Фриц, Мышиный король и сам принц Щелкунчик будут петь и танцевать, раскрывая зрителям все перипетии героев сказочной истории.

Театр на Юго-Западе представляет особое прочтение известной сказки в спектакле "Щелкунчик vs Мышиный король". Конечно, в нем будет Мари и подаренный ей Щелкунчик, а также коварный Мышиный король, но на сцену выйдут и неожиданные персонажи. Режиссер Михаил Белякович и драматург Павел Сурков так адаптировали сказку, чтобы и родителям, и даже самым маленьким зрителям было интересно следить за развитием сюжета. 

Источник: mos.ru ✓ Надежный источник

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