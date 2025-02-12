Худрук проекта "Зал "Зарядье" - детям" дал музыкальные советы родителям

Для первых посещений концертов лучше выбирать камерные площадки

Любовь к классической музыке необходимо прививать детям с самого раннего возраста. В этом убежден художественный руководитель арт-проекта "Новая сказка" Константин Уваров.

По его мнению, очень полезно петь детям колыбельные и рассказывать сказки. При этом классическая музыка должна звучать в доме всегда, даже в тот период, когда мама только вынашивает ребеночка. Это должно быть привычным фоном в доме. Конечно, для этого родители и сами должны любить классику, чтобы понимать, какая музыка может звучать фоном.

"Подросших детей, начиная с трех-четырех лет, можно аккуратно начинать водить на концерты. На специальные концерты именно для таких малышей",

– подчеркнул Уваров. Он пояснил, что для маленьких начинающих слушателей важна камерность, когда в зале присутствуют не более 20–30 человек, а также игровой или интерактивный элемент. Наилучший вариант для детей – форма сказки, отметил Уваров.

Проект для семейной аудитории "Зал "Зарядье" – детям" был запущен в ноябре 2024 года. В его афише собраны концерты, интерактивные программы, музыкальные и мультимедийные спектакли. В январе в рамках "Зал "Зарядье" – детям" на сцене Большого зала арт-проект "Новая сказка" показал музыкально-театрализованное представление "Снежная королева", а в феврале юные зрители и их родители смогут увидеть премьеру симфонической сказки "Волшебная лампа Аладдина".