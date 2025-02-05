Всемирно известный дирижер открыл второй сезон проекта «Урок со звездой»

Владимир Спиваков провел открытую репетицию в детской школе искусств

Стартовал второй сезон проекта "Урок со звездой". В рамках проекта "Урок со звездой" открытую репетицию провел прославленный скрипач и дирижер, народный артист СССР, полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством", президент Московского международного дома музыки (ММДМ) Владимир Спиваков.

Урок прошел в камерном зале ММДМ вместе с Государственным камерным оркестром "Виртуозы Москвы", который возглавляет Спиваков. В репетиции принял участие 13-летний пианист из Швейцарии Лукас Шиш. Маэстро поделился с солистом своими мыслями о тонкостях исполнения Фортепианного концерта № 12 Вольфганга Амадея Моцарта.

"Я рад, что эта встреча состоялась. Чтобы человек стал личностью в любом деле, особенно в музыке и искусстве, нужны примеры. И такие примеры получают дети, с которыми мы работаем. Я думаю, что сегодняшняя встреча, прошедшая так тепло, запомнится им надолго",

– сказал Владимир Спиваков после репетиции.

"Благодаря “Уроку со звездой” ученики детских школ искусств и студенты профильных колледжей в прошлом сезоне смогли из первых уст узнать обо всех тонкостях профессии. В этом году мы планируем развивать новые форматы, в том числе выездные занятия для детей в мастерских, концертных залах, театрах и студиях, где работают наши наставники",

- отметил, в свою очередь, министр правительства Москвы, руководитель столичного Департамента культуры Алексей Фурсин.

Проект "Урок со звездой" предлагает учащимся детских школ искусств и студентам творческих колледжей принять участие в мероприятиях с профессионалами индустрии – музыкантами, певцами, продюсерами, художниками, артистами и дрессировщиками. В новом сезоне проекта известные музыканты, художники и скульпторы проведут открытые уроки для учащихся московских школ искусств. Уже в феврале состоятся встречи с художниками Константином Петровым и Никасом Сафроновым.