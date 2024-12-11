Родителей девятиклассников ждут на профориентационной программе в Центре "Профессии будущего"

На встрече можно задать вопросы будущим работодателям

Столичные работодатели сегодня ведут настоящую "охоту" за молодыми специалистами с дипломами о среднем профессиональном образовании. Многие выпускники колледжей получают приглашение на работу еще на этапе производственной практики. Вместе с тем родители часто с опаской относятся к решению ребенка пойти в колледж, поскольку в обществе еще сильны старые стереотипные представления о ПТУ. Чтобы изменить предвзятое отношение и объяснить, как сегодня проходит обучение в колледжах, центр "Профессии будущего" подготовил специальную программу для родителей девятиклассников.

Профориентационное мероприятие "ПРОсуббота: будущее вашего ребенка" состоится 14 декабря в центре "Профессии будущего" по адресу: улица Щепкина, дом 38, строение 1. Встреча с родителями девятиклассников пройдет с 12:00 до 15:00.

Участникам расскажут, как помочь ребенку выбрать профессию, чтобы в будущем получать хороший доход, какие направления специализации сейчас особенно востребованы. Гости смогут узнать о перспективах трудоустройства для студентов колледжей. Им подскажут, как объяснить ребенку, почему подработка курьером бесперспективна и как работа по специальности еще во время обучения может положительно повлиять на карьерный рост.

Родители получат возможность напрямую пообщаться с ведущими работодателями Москвы, узнать обо всех возможностях трудоустройства молодых специалистов и задать свои вопросы о наставничестве на производстве или об уровне зарплат начинающего сотрудника.

Для участия в мероприятии требуется предварительная регистрация на сайте проекта "Профессии будущего".

Служба занятости населения города Москвы – крупнейший государственный кадровый оператор, который помогает жителям столицы в поиске работы. В его структуру входят офисы трудоустройства, многие из которых расположены в центрах госуслуг "Мои документы". Флагманские центры службы занятости открыты на улице Куусинена (дом 2, корпус 1) и улице Шаболовке (дом 48), а специализированный центр "Моя карьера" находится на улице Сергия Радонежского (дом 1, строение 1).

Центр "Профессии будущего" открыт на улице Щепкина (дом 38, строение 1). Здесь можно освоить одну из 75 востребованных специальностей в различных отраслях экономики, а карьерные наставники помогут трудоустроиться после завершения обучения.