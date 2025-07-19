Овчинский: На Верхней Сыромятнической улице по программе КРТ построят многофункциональный комплекс

Планируемая застройка в районе Курского вокзала позволит объединить современную деловую инфраструктуру и транспорт

В Басманном районе столицы начнется масштабное обновление одного из участков на Верхней Сыромятнической улице. Реорганизация пространства будет реализована в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ), направленной на модернизацию и оживление малопродуктивных городских зон.



Площадка площадью чуть менее одного гектара будет полностью преобразована: здесь возведут современное многофункциональное здание, где разместятся офисные помещения, торговые точки и объекты спортивной направленности. Предполагается, что будущий центр станет частью нового городского кластера, гармонично вписанного в инфраструктуру центра Москвы.

Проект, опубликованный на официальном портале правительства Москвы, предусматривает инвестиции в размере более 15 миллиардов рублей. По расчетам городских властей, экономический эффект от реализации составит более полумиллиарда рублей в год.

"Инвестиции в развитие площадки составят 15,3 миллиарда рублей, а ежегодный бюджетный эффект – 502,6 миллиона рублей. В результате в районе появятся свыше 1,3 тысячи рабочих мест", – рассказал министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Владислав Овчинский.

Участок находится в пешей доступности от трех станций метро – "Курская" (две линии) и "Чкаловская", что обеспечит высокую транспортную доступность для будущих сотрудников и посетителей.

Программа КРТ действует в Москве уже пять лет и охватывает свыше 4 тысяч гектаров городской территории. Она предполагает замену неэффективно используемых площадей на современные жилые, деловые и социальные объекты с продуманной транспортной и социальной инфраструктурой. На сегодняшний день в столице насчитывается более 330 проектов КРТ на разных этапах проработки. Их реализация идет по поручению мэра Москвы Сергея Собянина.