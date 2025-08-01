Ефимов: жилые, социальные и производственные объекты построят в Некрасовке и Косино-Ухтомском

Ефимов: жилые, социальные и производственные объекты построят в Некрасовке и Косино-Ухтомском
Владимир Ефимов. Фото: пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы
Среди них – новые многоквартирные дома, образовательные учреждения, досуговые центры и больница

В Юго-Восточном и Восточном административных округах столицы появятся новые жилые, социальные и производственные объекты. Их возведут в рамках проекта планировки территории, который разработан с учетом современной концепции 15-минутного города, где у жителей в пешей доступности есть вся необходимая инфраструктура, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Ожидается, что новые объекты будут размещены на площади в 432,9 га в районах Некрасовка и Косино-Ухтомский. Их возведут на участках, свободных от объектов капитального строительства, и на месте производственно-складских строений. Как отметил Ефимов, около 10% от общей территории, или порядка 32,5 га, будут реорганизованы по программе КРТ (комплексного развития территории).

"В общей сложности в Некрасовке и Косино-Ухтомском планируется построить 1,2 миллиона квадратных метров недвижимости, в том числе образовательные объекты на 10,5 тысячи мест и детско-взрослую поликлинику на 750 посещений в смену", – сообщил замминистра.

По словам министра правительства Москвы, руководителя Департамента градостроительной политики города Москвы Владислава Овчинского, в Некрасовке по проекту КРТ будет построено жилье и социальные объекты общей площадью 68 тыс. кв. м. Производственные здания займут порядка 5,7 тыс.кв. м., что позволит дополнительно создать в районе 3,6 тысячи рабочих мест. Согласно проекту, около 6 га территории будет благоустроено и озеленено, а также появится 3,5 км дорог.

"Изюминкой будущего квартала станет новый пешеходный бульвар площадью более 1,7 гектара и длиной около 900 метров. Протянется он вдоль Московского скоростного диаметра от Сочинской улицы до улицы Маресьева", – добавил Овчинский.

На обустраиваемых территориях появятся физкультурно-оздоровительные и культурно-досуговые центры. Озеленят и благоустроят около 35,6 га. Об этом рассказала глава Комитета по архитектуре и градостроительству (Москомархитектура) Юлиана Княжевская.

Проектные решения разработали в Главном архитектурно-планировочном управлении Москомархитектуры.

"Дворовые территории на участках жилой застройки будут сформированы в соответствии с концепцией создания комфортных общественных пространств. Здесь будут оборудованы игровые и спортивные площадки, зоны для отдыха", – уточнил первый заместитель директора – главный архитектор ГБУ "ГлавАПУ" Артем Дедков.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о развитии бывшей промзоны "Кирпичные улицы" в столичном районе Соколиная гора (ВАО). Там уже построили дом по программе реновации, открыли детский сад, благоустроили сквер. Работы продолжаются.

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