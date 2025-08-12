Ефимов: новый вестибюль и платформу станции "Рижская" БКЛ соединят коридорами

Дополнительный вестибюль появится возле пересечения проспекта Мира и Водопроводного переулка для удобства пассажиров

Попасть из строящегося второго наземного вестибюля на платформу "Рижской" Большой кольцевой линии (БКЛ) метро можно будет через специальные коридоры, проложенные над действующими путями станции. В настоящий момент они уже строятся, их готовность составляет 40%, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Спускаться из второго наземного вестибюля пассажиры будут сначала с помощью одного из самых длинных в московском метро эскалаторов. Затем, пройдя по подходному коридору, они смогут спуститься на платформу в центре зала через три ходка – коридора над действующими путями.

"Устройство эскалаторного наклонного хода во втором вестибюле станции "Рижская" БКЛ уже завершено, выполнена сбойка с подземной частью. В настоящий момент строители завершили проходку верхнего свода подходного коридора, который соединит наклонный эскалаторный тоннель с ходками. Протяженность каждого из них составит около 17 метров. В боковых проходах будет одностороннее движение, в центральном – двустороннее",

– сообщил Владимир Ефимов, отметив, что работы ведутся горным способом.

Как рассказал генеральный директор АО "Мосинжпроект" Максим Гаман, при создании ходков придется извлечь более 1,2 тыс. кубометров грунта. Его доставят на поверхность при помощи подъемных механизмов и вывезут на спецполигон. Когда грунтовые и монолитные работы будут завершены, специалисты приступят к отделке. Для обшивки стен и потолка ходков подготовлены трехслойные алюминиевые панели со встроенными светильниками. Пол выложат мрамором. Аналогичные материалы были использованы и при строительстве станции "Рижская" БКЛ с пересадкой на Калужско-Рижскую линию.

Новый наземный вестибюль "Рижской" будет находиться у пересечения проспекта Мира и Водопроводного переулка. С его появлением пересадка между станцией БКЛ метрополитена и платформой МЦД-2 и другими видами транспорта, а в перспективе третьего и четвертого Московских центральных диаметров станет удобнее.

Станция "Рижская" БКЛ является пересадочной на Калужско-Рижскую линию. Ее запуск в 2023 году позволил разгрузить восточные и северные участки Сокольнической, Калужско-Рижской и Люблинско-Дмитровской линий и в целом улучшить транспортное обслуживание Мещанского района и Марьиной Рощи.

Масштабное развитие сети метрополитена в столице продолжается. По словам Ефимова, в сентябре 2025 года будет открыто движение поездов по новому участку Троицкой линии. В общей сложности сейчас в активной стадии возведения находятся 16 станций, работы ведутся на двух новых линиях - Рублево-Архангельской и Бирюлевской, где задействованы сразу пять тоннелепроходческих комплексов.

"До 2030 года планируется построить более 30 станций, а также продлить существующие радиальные направления, чтобы обеспечить шаговую доступность метро для каждого москвича",

– подчеркнул Владимир Ефимов, указав, что город вернулся к массовому строительству объектов метро по поручению мэра Сергея Собянина.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что в ближайшие пять лет в столице введут в эксплуатацию свыше 71 км линий метрополитена, 31 станцию и три новых обслуживающих электродепо.