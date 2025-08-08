Ефимов: более 700 жителей района Западное Дегунино начали осмотр квартир по программе реновации

Ефимов: более 700 жителей района Западное Дегунино начали осмотр квартир по программе реновации
Владимир Ефимов. Фото: Департамент градостроительной политики города Москвы
Квартиры оснащены всем необходимым для комфортной жизни

Жители четырех старых домов на Ангарской улице и одного на Талдомской приступили к осмотру квартир в новостройке, возведенной по программе реновации по адресу: Базовская улица, дом 26. Такой важной информацией поделился заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

"Осматривать предложенные городом равнозначные квартиры в новом жилом комплексе по программе реновации на Базовской улице начали свыше 700 москвичей из пяти домов старого жилого фонда. На первом этаже соседней новостройки по адресу: Коровинское шоссе, дом 29, для них открылся Центр информирования по переселению", – обратил особое внимание Владимир Ефимов.

Ефимов также добавил, что ЖК на Базовской улице стал шестым зданием, которое передали под заселение по программе реновации в районе Западное Дегунино. Всего в нем будет расселено примерно 9,6 тысячи жителей 45 старых домов.

Квартиры, которые предлагают новоселам, идут с улучшенной отделкой и всем необходимым оборудованием: сантехникой и осветительными приборами.

"В новостройке на Базовской улице 384 квартиры общей площадью более 22,5 тысячи квадратных метров. Две из них оборудованы для маломобильных жильцов – там широкие коридоры и дверные проемы, чтобы было удобно передвигаться на кресле-коляске, а в санузлах предусмотрены специальные поручни. В подъездах есть лифты, комнаты для консьержей и помещения для хранения колясок и велосипедов",

 – отметил, в свою очередь, министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики Владислав Овчинский. Он также добавил, что территория рядом с жилым комплексом уже благоустроена: появились зеленые насаждения, оборудована зона для отдыха детей и взрослых, а также спортплощадка.

Расселяемые дома находятся недалеко от нового ЖК, поэтому после переселения людям будет проще привыкнуть к новому месту проживания. При желании они смогут пользоваться привычной инфраструктурой. Рядом с жилым комплексом есть образовательные учреждения, медпункты, рестораны и спортивные клубы. Для прогулок – Базовский сквер и парк "Ангарские пруды". Неподалеку расположена станция Грачевская третьего Московского центрального диаметра (МЦД-3).

"Первые письма с предложениями равнозначных квартир в жилом комплексе на Базовской улице город направил москвичам в конце июня. К осмотру жилья в июле приступили более 150 человек из дома 31 на Ангарской улице и свыше 100 горожан из дома 23, корпус 3. В начале августа определяться с выбором жилья начали более 440 участников программы из домов 29 и 33 на Ангарской улице и дома 3 на Талдомской улице", 

– обратила особое внимание министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Екатерина Соловьева. Она также подчеркнула, что поэтапное переселение даст возможность экспертам Центра информирования уделить больше времени каждой семье.

Как уточнили в столичном Департаменте информационных технологий, подготовиться к смене места жительства и сделать переезд максимально комфортным поможет общая инструкция, доступная в суперсервисе "Переезд по программе реновации" на портале mos.ru. С ее помощью можно узнать, как организован переезд, получить информацию о необходимых документах для оформления договора, а также воспользоваться ссылками на полезные услуги.

Ранее глава столицы Сергей Собянин подвел итоги программы реновации за восемь лет. Она была утверждена летом 2017 года и охватывает около миллиона москвичей, предусматривая расселение 5176 домов. Мэр ранее поручил ускорить ход переселения в два раза.  

Российская столица остается лидером среди субъектов нашей страны по объемам строительства. Высокие темпы возведения жилой недвижимости соответствуют целям нацпроекта "Инфраструктура для жизни", напоминает пресс-служба Департамента градостроительной политики. 

