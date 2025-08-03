Ефимов сообщил о старте переселения горожан по программе реновации в новостройку на Никитинской улице

Новые квартиры получат более 280 москвичей

Жители старого жилого фонда из двух многоквартирных домов получили предложения переселиться в равнозначные квартиры в новостройке на Никитинской улице. Ожидается, что его жителями станут более 280 москвичей из Измайлово, сообщил заместитель мэра по градостроительной политике и строительству Владимир Ефимов.

"Это пятая новостройка, переданная под заселение для участников программы реновации в районе. На сегодня в Измайлове документы на квартиры в четырех новых домах, ранее переданных под заселение, уже оформили более 5,7 тысячи человек. Всего здесь предстоит переселить 8,5 тысячи горожан из 59 старых домов", – отметил заммэра.

Сейчас на первом этаже нового многоквартирного дома работает Центр информирования по переселению. Там сотрудники Департамента городского имущества помогают оформить документы, а также заказать грузчиков для перевозки вещей.

По словам главы Департамента городского имущества, министра правительства Москвы Екатерины Соловьевой, из дома на Парковой улице письма с предложениями равнозначных квартир получили порядка 190 жителей, а на Первомайской улице – 95 граждан. Уже в конце июля они приступили к осмотру потенциального жилья. Министр отметила, что во всех квартирах был сделан ремонт по стандартам реновации, включая установку сантехники и освещения.

Министр правительства Москвы, глава Департамента градостроительной политики Москвы Владислав Овчинский, в свою очередь, рассказал, что новый дом рассчитан на 210 квартир, общая площадь которых составляет 11 тысяч квадратных метров. В подъездах установлены лифты, есть помещения для консьержей, колясок и велосипедов. Придомовая территория была благоустроена, там оборудовали детские и спортивную площадки.

Рядом с новостройкой на Никитинской улице располагаются школы, детские сады, медицинские учреждения, магазины, пункты выдачи онлайн-заказов. Также поблизости есть станция метро "Измайловская" и парк "Измайлово".

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подвел итоги программы реновации за восемь лет.