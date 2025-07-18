Овчинский: 16 нежилых помещений используются в новостройках по реновации в ЗелАО

В новых кварталах обеспечена комфортная для проживания среда

В данный момент на первых этажах заселенных по программе реновации новых домов в ЗелАО используются 16 нежилых помещений, в которых расположены объекты социально-бытовой инфраструктуры. Такой важной информацией поделился министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

Первые этажи новых домов по программе реновации возводят нежилыми. Там затем появляются заведения общественного питания, торговые точки, салоны красоты, пункты выдачи товаров и другие объекты социальной и бытовой инфраструктуры. Это позволяет создать комфортную для проживания среду.

"Всего по программе реновации в Зеленоградском административном округе под заселение передали семь новостроек. На первых этажах жилых комплексов сегодня используются уже 16 нежилых помещений. Наибольшее количество занимают пункты выдачи заказов – пять точек, четыре магазина и еще три кофейни", – приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

В пресс-службе Департамента градостроительной политики добавили, что в зданиях сейчас работает аптечный пункт, стоматология, салоны красоты и другие организации.

Всего в рамках программы реновации запланировано возведение около восьми тысяч нежилых помещений на первых этажах ЖК, что позволит создать более 200 тысяч рабочих мест.

Ранее глава российской столицы Сергей Собянин рассказал о результатах программы реновации за первое полугодие текущего года.

Программа реновации была утверждена летом 2017 года и охватывает около миллиона москвичей, предусматривая расселение 5176 домов. Мэр ранее поручил увеличить темпы переселения в два раза.

Российская столица остается лидером среди субъектов нашей страны по объемам строительства. Высокие темпы возведения жилья соответствуют целям и инициативам нацпроекта "Инфраструктура для жизни", напоминает пресс-служба Департамента градостроительной политики.