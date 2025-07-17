Овчинский: у метро «Ленинский проспект» монтируют фасад нового бизнес-центра

Здание бизнес-центра строят на улице Вавилова, владение 11

На юго-западе Москвы продолжается активное строительство бизнес-центра "STONE Ленинский". Он расположен на первой линии улицы Вавилова (Академический район), в непосредственной близости от станций метро "Ленинский проспект" и МЦК Площадь Гагарина. Сейчас на площадке стартовали работы по облицовке гранитом фасада стилобатной части здания. Об этом рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

Проект включает два корпуса высотой 12 и 23 этажа, объединенных общим двухуровневым стилобатом. На нижних этажах разместятся объекты общественной инфраструктуры, общей площадью около пяти тысяч квадратных метров. Эти пространства будут открыты не только для сотрудников офисов, но и для всех горожан.

"Общая площадь бизнес-центра составит 74 тысячи квадратных метров. Благодаря строительству объекта в районе появятся более шести тысяч новых рабочих мест. Сейчас параллельно с отделкой стилобата ведется монтаж фасадных панелей на офисных башнях. Завершить фасадные работы девелопер планирует этой осенью, а окончание строительства намечено на 2026 год",

– отметил Овчинский, слова которого приводит пресс-служба Департамента градостроительной политики.

На эксплуатируемой крыше предусмотрена лаундж-терраса с рабочими и рекреационными зонами, включая качели. Также планируется благоустройство прилегающей территории с созданием общественного пространства, доступного для жителей столицы.

Проект реализуется девелоперской компанией STONE.