Ефимов: более 370 жителей осматривают квартиры в новостройке по реновации в Северном Медведкове

Владимир Ефимов. Фото пресс-службы Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы
Желающие могут получить бесплатную услугу "Помощь в переезде"

Новый жилой комплекс, построенный по программе реновации в районе Северное Медведково Северо-Восточного административного округа, передан под заселение. В новостройку смогут переехать более 370 семей москвичей, они уже приступили к осмотру квартир, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.   

В новый ЖК, расположенный по адресу: проезд Шокальского, дом 28А, корпус 1, смогут переехать жители старого дома 10, корпуса 1 по Широкой улице. Желающие могут записаться на осмотр жилья или выбрать дату подписания договора с помощью онлайн сервиса "Переезд по программе реновации" на портале mos.ru или обратиться к консультантам офлайн.

"Участники программы реновации могут обратиться по всем вопросам о переезде к специалистам Центра информирования по переселению. Он открылся на первом этаже новостройки по адресу: улица Молодцова, дом 17. Всего в рамках действующей программы реновации в районе Северное Медведково предстоит переселить более 600 москвичей", – напомнил Владимир Ефимов.

Как рассказала министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Екатерина Соловьева, свыше 370 москвичей, проживавшие в старом доме на Широкой улице, уже получили от города уведомление о начале переселения и с середины июля имеют возможность побывать по новому адресу, осмотреть предлагаемое жилье и затем заключить договор с городом. При необходимости горожане могут встретиться с нотариусом, записаться к которому можно также через суперсервис "Переезд по программе реновации".

Возведенный в проезде Шокальского жилой комплекс состоит из двух корпусов. В общей сложности там 279 квартир, три из которых оборудованы для комфортного проживания маломобильных граждан: в них увеличена ширина коридоров и дверных проемов, в санузлах установлены специальные поручни. В подъездах предусмотрены комнаты для консьержей, помещения для хранения детских колясок и велосипедов.

"Для того чтобы переселение москвичей в новые квартиры было действительно комфортным, город бесплатно предоставляет услугу "Помощь в переезде". Заявку на грузчиков и автомобиль участники программы реновации могут оставить онлайн на портале mos.ru или в Центре информирования по переселению",

– отметил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

В соответствии с московским стандартом территорию вокруг новостройки благоустроили, во дворе провели комплексное озеленение, оборудовали детскую и спортивную площадки, а также организовали зону спокойного отдыха.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о результатах программы реновации за восемь лет ее реализации в столице.

