Ефимов: в ТинАО построили шесть объектов образования в 2025 году

Проекты реализованы в рамках столичной Адресной инвестиционной программы и за счет средств инвесторов

В текущем году в Троицком и Новомосковском административных округах (ТинАО) столицы появилось еще шесть новых объектов детского образования. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

С января по июль 2025 года в ТинАО построили и сдали в эксплуатацию три детских сада, школу и два образовательных комплекса. Их совокупная площадь составляет почти 82 тысячи квадратных метров, уточнил Ефимов.

"Детские сады и образовательный комплекс на 1625 мест возвели инвесторы в рамках строительства жилых комплексов, а школа на 1100 мест и образовательный комплекс на 800 мест финансировались за счет столичного бюджета. Построенные девелоперами объекты переданы в городскую систему образования",

– рассказал Владимир Ефимов, отметив, что при строительстве всех зданий, предназначенных для обучения и развития детей, применялись современные материалы, полностью соответствующие требованиям безопасности.

С самого начала строительства данных социальных объектов работы велись под строгим контролем Комитета государственного строительного надзора города Москвы. Инспекторы Комитета провели 70 контрольно-надзорных мероприятий, в ходе которых оценивали как качество выполненных работ, так и соответствие примененных материалов требованиям утвержденной проектной документации. По итогу все здания получили разрешения на ввод в эксплуатацию.

Один из новых детских садиков в ТинАО разместится в трехэтажном здании, построенном на территории жилого комплекса по адресу: Мостовая улица, дом 6. Как рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы Владислав Овчинский, здание площадью около 6000 квадратных метров рассчитано на 350 воспитанников. Здесь предусмотрены помещения под музыкальный зал, просторные группы, организована спортивная площадка, установлено необходимое современное оборудование.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что только в 2025 году в городе появилось 38 новых социальных объектов, среди которых 24 здания школ и детских садов. Всего же с 2011 года в столице построили более 670 зданий школ и детсадов. В планах до 2028 года – возвести около 200 различных социальных объектов, в том числе предназначенных для образования ребят дошкольного и школьного возраста.