Ефимов: с начала года в Москве освободили 47 новых площадок под жилье для реновации

Владимир Ефимов. Фото: Департамент градостроительной политики города Москвы
Старые дома сносят с помощью специальной "умной" технологии

В 10 округах главного города России с начала текущего года были освобождены 47 площадок для возведения новых ЖК по программе реновации. Такой важной информацией поделился заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. 

"Новые жилые комплексы по программе реновации строят на месте расселенных и демонтированных домов. Такой подход позволяет обеспечить волновое переселение москвичей. На сегодня возвели 54 такие новостройки в 10 округах столицы", – рассказал Владимир Ефимов.

Ефимов уточнил, что по восемь домов были построены в Северном, Восточном, Западном и Северо-Восточном административных округах. Семь домов появились на юго-западе, а еще по пять – на юге и юго-востоке Москвы.

Старые дома демонтируют с помощью технологии "умный снос". На расчищенных территориях власти города возводят новое жилье по программе реновации со всей необходимой для комфортной жизни инфраструктурой и благоустроенными территориями. 

"С начала этого года город освободил 47 площадок для строительства новых жилых комплексов по программе реновации. Это позволит обеспечить новыми квартирами около 33 тысяч жителей. Общая площадь жилья в них составит ориентировочно 905 тысяч квадратных метров. Площадки расположены в 10 округах столицы", – в свою очередь, обратил внимание министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики Владислав Овчинский. 

Он отметил, что в Юго-Восточном административном округе таких площадок 11, а в Восточном – девять. Еще шесть площадок освобождены на северо-востоке Москвы.

После переезда новоселы могут полностью сохранить привычный образ жизни, так как расселяемые дома расположены в тех же районах, где возведены новостройки. Исключение составляют ТиНАО и ЗелАО, где переселение ведется в пределах округа.

Ранее глава столицы Сергей Собянин подвел итоги программы реновации за восемь лет. Она была утверждена летом 2017 года и охватывает около миллиона москвичей, предусматривая расселение 5176 домов. Мэр ранее поручил ускорить ход переселения в два раза.  

Российская столица остается лидером среди субъектов нашей страны по объемам строительства. Высокие темпы возведения жилой недвижимости соответствуют целям нацпроекта "Инфраструктура для жизни", напоминает пресс-служба Департамента градостроительной политики. 

