Ефимов сообщил о начале работ по черновой отделке станции метро "Звенигородская"

Она будет состоять из семи уровней, а ее общая площадь превысит 22 тысячи квадратных метров

Строители приступили к новому этапу строительства станции метро "Звенигородская" Рублево-Архангельской линии – они начали возводить перегородки внутренних помещений и пассажирские зоны, сообщил заммэра по градостроительной политике и строительству Владимир Ефимов.

Согласно плану, на станции "Звенигородская" предусмотрено семь уровней, один из которых будет наземным. Ее общая площадь превысит 22 тыс. квадратных метров.

"Сейчас выполнена примерно пятая часть от запланированного объема. Проект предусматривает создание свыше 360 помещений. Большая часть из них предназначена для размещения инженерных систем, в частности для оборудования тягово-понизительной подстанции", – рассказал Ефимов.

Работникам предстоит провести черновые архитектурно-отделочные работы на железобетонных и кирпичных поверхностях, площадь которых составляет порядка 72 тыс. квадратных метров. По словам гендиректора "Мосинжпроекта" Максима Гамана, сейчас мастера штукатурят стены, обустраивают полы, а также начали монтировать подсистемы архитектурных панелей на путевых стенах.

Станция "Звенигородская" появится в Хорошево-Мневниках рядом с пересечением улицы Шеногина, Шелепихинского шоссе и 1-го Силикатного проезда. Заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов отметил, что работы по строительству станции ведутся в рамках масштабного развития московского метрополитена.

"По поручению мэра Сергея Собянина город вернулся к массовому строительству объектов метро. Уже в сентябре для пассажиров откроется новый участок Троицкой линии. Сейчас в активной стадии возведения находятся 16 станций, работы ведутся на двух новых линиях – Рублево-Архангельской и Бирюлевской, где одновременно задействованы пять тоннелепроходческих комплексов. До 2030 года планируется построить более 30 станций, а также продлить существующие радиальные направления, чтобы обеспечить шаговую доступность метро для каждого москвича", – заявил он.

Напомним, Рублево-Архангельская линия соединит "Москву-Сити", Рублево-Архангельское, МКАД и Красногорск. На ней можно будет пересесть на МЦК, Солнцевскую, Филевскую, Арбатско-Покровскую и Большую кольцевую линии метро. Работы по ее строительству ведутся в ускоренном темпе после поручения Сергея Собянина.

Ранее мэр Москвы сообщил, что в ближайшие пять лет в Москве введут в эксплуатацию 71,4 километра линий, 31 станцию и три электродепо.

