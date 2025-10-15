Социальные расходы Москвы в 2026 году составят половину городского бюджета – Собянин

Социальные расходы Москвы в 2026 году составят половину городского бюджета – Собянин
Фото: АГН Москва/ Ведяшкин Сергей
Мэр прокомментировал проект бюджета столицы на 2026–2028 годы

На рассмотрение депутатов Московской городской думы представлен проект бюджета Москвы на ближайшие три года. Как отметил мэр Сергей Собянин, документ сформирован, исходя из стратегических планов развития экономики, инфраструктуры и социальной сферы города в период до 2030 года.

"Основной упор сделаем на реализацию 13 государственных программ. Среди них социальная поддержка жителей, развитие транспортной системы, образования, здравоохранения, цифровой среды и инноваций",

– написал Собянин в своем канале в мессенджере МАХ.

Можно отметить, что городские власти рассчитывают на увеличение доходов бюджета в ближайшие три года по всем основным направлениям. Этому должно способствовать, в частности, продолжение реализации программ по развитию городской инфраструктуры, стимулированию инвестиционной активности, поддержке предпринимательства, созданию высокотехнологичных производств, содействию занятости. При этом проект бюджета на 2026 год сформирован с дефицитом в 447,6 млрд рублей, затем в следующие два года ожидается снижение дефицита.

В числе первоочередных задач бюджетной политики города значатся обеспечение надежной социальной защиты москвичей, а также повышение качества и доступности услуг населению. В связи с этим социальные расходы – средства на соцподдержку, здравоохранение (без ОМС), образование, культуру, спорт и т.п. - составят половину всех бюджетных расходов, а именно 3,2 трлн рублей. Средства на индексацию социальных выплат, увеличение фондов оплаты труда работников бюджетной сферы в документе предусмотрены.

Источник: Канал С.Собянина в MAX ✓ Надежный источник
