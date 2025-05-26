Собянин поблагодарил предпринимателей за вклад в процветание Москвы

Собянин поблагодарил предпринимателей за вклад в процветание Москвы
Фото: mos.ru
Город оказывает поддержку столичному бизнесу

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил столичных бизнесменов с Днем предпринимателя, который отмечается в России 26 мая. Он подчеркнул, что малый и средний бизнес является сегодня одним из главных драйверов развития мегаполиса, и рассказал, какие меры поддержки оказывает город предпринимателям.

Сегодня в Москве зарегистрировано 927 тыс. малых и средних предприятий, что составляет 85% всех компаний города. В данной сфере заняты 3,4 миллиона человек – это 40% от общего числа работающих жителей столицы. Вклад МСП в бюджет уже достиг 27% и составил 1,2 трлн рублей налогов в 2024 году. Это больше, чем суммарные платежи от финансово-кредитного сектора и строительной отрасли, отметил в своем блоге Сергей Собянин.

Город, со своей стороны, помогает бизнесу развиваться: предприниматели получают финансовую и нефинансовую поддержку, продвигаются в IT, экспорте, участвуют в акселераторах, маркетах и конкурсах.

"По результатам прошедшего года различными мерами поддержки был охвачен каждый 11-й бизнес. При поддержке города создано каждое 12-е новое предприятие или ИП", – сообщил мэр.

Столичному бизнесу доступны также цифровые платформы: mos.ru, i.moscow, портал поставщиков, инвестпортал – всего более 200 онлайн-сервисов. Так, действующая с 2022 года цифровая платформа "Открытый контроль" обеспечивает взаимодействие московских предпринимателей с контрольными органами. С помощью сервиса бизнес может получить исчерпывающую информацию об обязательных требованиях, консультироваться с контролерами, проводить самообследование на соответствие законодательству, отслеживать даты плановых проверок и т.п.

Ранее стало известно, какие новые возможности открывает для столичного бизнеса масштабный проект "Лето в Москве" в 2025 году. 

Источник: Сайт Сергея Собянина ✓ Надежный источник
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