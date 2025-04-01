Рестораторы поддержали новый порядок установки летних веранд в Москве

Для установки столика под зонтиком теперь не требуется оформлять разрешение

Московские рестораторы поддержали упрощение правил установки летних веранд. Уже в этом сезоне для организации открытых уличных кафе предпринимателям достаточно подать соответствующее уведомление на mos.ru и получить подтверждение в течение суток.

Упрощенные правила подходят для организации летних точек питания без установки сложного оборудования и массивных конструкций. Без согласования на площадке около кафе или ресторана можно поставить столы и стулья, невысокие зонты, украсить зону кашпо с цветами. Но если владелец хочет установить декоративное ограждение, интерьерную мебель, подсветку, обогревающие приборы – тут по-прежнему потребуется согласование.

Столичные рестораторы нововведение одобрили. По словам общественного уполномоченного в сфере ресторанного бизнеса, основателя ресторанов "Мясо & рыба" Сергея Миронова, многие не открывают летние кафе, так как не хотят вникать в порядок оформления разрешений. Теперь они смогут попробовать новый для себя формат. Вряд ли это заинтересует крупные заведения, которые предпочитают стационарные веранды, но для небольших участников рынка это хорошая новость.

Новые правила поддержал и основатель ресторанного холдинга PerelmanPeople Владимир Перельман. По его мнению, это особенно удобно, когда нужно быстро открыть небольшое кафе или кофейню.

По словам руководителя департамента торговли и услуг Москвы Алексея Немерюка, данная мера, действительно, направлена в первую очередь на поддержку небольших кафе. Теперь они смогут установить столики под зонтиками сразу же, как позволит погода. Новая инициатива московских властей – это продолжение системной поддержки ресторанной отрасли в Москве, подчеркнул Немерюк.