На IV Московской неделе моды состоялось 90 показов дизайнерских коллекций

Посетители могли не только познакомиться с модными новинками, но и сделать удачное приобретение

Московская неделя моды прошла в столице в четвертый раз. Свои коллекции представили 186 брендов из 27 регионов России, а также дизайнеры из Армении, Индии, Индонезии, Китая, Таджикистана, Турции, ЮАР и других стран. Их можно было увидеть в Манеже с 13 по 18 марта .

"Четвертую Московскую неделю моды посетило более 65 тысяч человек. С каждым сезоном мы видим, как интерес к событию возрастает. Наблюдается и рост столичных участников, 108 московских брендов были представлены в этот раз",

– отметил министр правительства Москвы, руководитель столичного Департамента культуры Алексей Фурсин.

В общей сложности на IV Московской неделе моды состоялось 90 показов, включая шесть коллективных, где свои работы представили 139 студентов и выпускников пяти отечественных вузов. В мероприятии участвовало около 2300 моделей.

Москвичи и гости столицы могли не только познакомиться с последними дизайнерскими коллекциями одежды, обуви и аксессуаров, но и приобрести модные новинки. Свои вещи на маркете Московской недели моды представил 101 бренд из Москвы и других городов России. Кроме того, впервые в рамках маркета был организован коллективный стенд проекта "Сделано в Москве", на котором свои коллекции представили 11 столичных дизайнеров. По словам предпринимателей, коллективный стенд привлек дополнительное внимание к их товарам, в итоге общая выручка участников стенда составила свыше двух миллионов рублей.

Был на Московской неделе моды и профессиональный шоурум, где с дизайнерами могли встретиться и договориться о будущем сотрудничестве ведущие российские ритейлеры и оптовые покупатели из Москвы, Санкт-Петербурга, Владивостока, Казани, Нижнего Новгорода, Самары, Ставрополя, Новосибирска и других городов.

В рамках Московской недели моды в Манеже ежедневно работал лекторий, где эксперты индустрии, известные дизайнеры, стилисты, представители ОГВ, телеведущие, журналисты глянцевых изданий, блогеры поднимали такие актуальные темы как перспективы российского глянца, использование мировыми брендами русского культурного наследия, влияние инфлюенсеров на формирование трендов и т.п. Каждая из 28 лекций была интерактивной, слушатели могли задать вопросы и получить профессиональные советы от экспертов. Онлайн-трансляции из лектория собрали почти 3 миллиона просмотров.

По сложившейся традиции Московской недели моды ей сопутствовал очередной, также уже четвертый, фестиваль короткометражных фильмов о моде World Fashion Shorts. В этот раз было показано 58 кинолент, которые привезли режиссеры из России, Аргентина, Мексика, Филиппины и ЮАР.