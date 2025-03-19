«Много крутых альтернативных брендов». Мнение Ксении Собчак о Московской неделе моды

О том, что завершившаяся вчера в столице Московская неделя моды стала важным инструментом импортозамещения, говорили многие эксперты. Замечают это и публичные персоны, среди которых и журналист и медиаменеджер Ксения Собчак. В интервью телеканалу "Москва-24" она рассказала, что на мероприятии встретила много российских брендов, которые могут стать хорошей альтернативой ушедшим западным брендам.

"Мне нравится то, что здесь начинает происходить. Вот Игорь Андреев [дизайнер бренда Vereja – прим. ред.], мой хороший друг делал здесь показ. Я даже ходила по подиуму, получила массу удовольствия. Классно, что много крутых альтернативных брендов. Поэтому, мне кажется, интересное событие" – сказала Ксения Собчак.

Действительно, в первый день работы Московской недели моды Ксения Собчак приняла участие в ярком модном шоу концептуального бренда Vereja. Она дефилировала в каркасном зеленом макси-платье, дополнив образ массивной обувью. Вместе с ней на подиум вышли и другие знаменитости, например Лилия Рах из "Модного приговора" и Мария Миногарова, блогер и ведущая YouTube-шоу "Позавчерашние новости".





В ходе интервью Ксения рассказала, как молодому дизайнеру достичь успеха и отметила, как сложно сейчас открывать новых дизайнеров: "…К сожалению, сложно найти настоящих самородков, которые не просто сделают коллекцию для недели моды, но и пустят ее в производство – это всегда сложный процесс, поэтому я бы со сдержанным оптимизмом подходила к тому, что происходит. Если после Московской недели моды хотя бы один человек сделает карьеру – это уже очень много. Не нужно ждать, что завтра у тебя появятся десятки новых дизайнеров".

Как еще дополнила Ксения: "…сейчас импортозамещение – это очень модное слово, лично я в него очень верю. Мы сами делаем телевизионные истории, связанные с Ивановской областью: я рада, как там развивается промышленность. Конечно, это не сделать за год-два, но локализация начала происходить. Мы начинаем выпускать свои ткани, можем конкурировать с китайскими ценами – это хороший сигнал, который дает большие надежды…Точно появилось большое количество локальных брендов. И это хорошо".

Нельзя не отметить, что финал этого сезона Московской недели моды был очень эффектным. Спустя почти десять лет свою коллекцию на подиуме показал дизайнер Дмитрий Логинов. Среди поклонниц его бренда Loginov много звезд, например первая киноактриса покорившая космос Юлия Пересильд.

"Даже несмотря на то, что я очень хорошо знакома с тем, что делает Дима, сегодня для меня было много нового, много неожиданных сочетаний. И с точки зрения музыки и всего, что было, – ну это был прям спектакль. Лихой, быстрый, крутой. И я его поздравляю!", – так восторженно отозвалась Юлия об увиденном на подиуме.