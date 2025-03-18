Золотая звезда Турции на подиуме Московской недели моды

Марафон показов Московской недели моды подходит к концу и все чаще на модных шоу этого международного события можно увидеть звезд, причем не только российских, но и зарубежных. Вчера мероприятие посетил актер Ураз Кайгылароглу – невероятно популярный в Турции и хорошо известный российским зрителям благодаря своим ярким ролям в таких сериалах, как "Спрячь меня" и "Дочь посла". В 2020 году на премии "Золотая звезда" он получил звание "Самого уважаемого киноактера года", а уже год спустя стал победителем премии Yeditepe Dilek Awards в номинации "Лучший актер года".

Турецкий актер поддержал показ популярного турецкого бренда Emre Erdemoğlu не только своим присутствием, но и непосредственным участием. Он сам вышел на подиум, чтобы представить коллекцию московской публике. Присутствие звезды добавило атмосфере показа особый колорит и динамику, порадовав многочисленных поклонниц знаменитого актера. Коллекцию, созданную дизайнером Эмре Эрдемоглу, тоже высоко оценили зрители и модные эксперты. Строгие детали на плечах, плавный крой и изысканная цветовая палитра образов органично соединили в себе классический и современный стили.

Ураз Кайгылароглу внимательно следит за трендами в моде и признан несомненной иконой стиля в своей стране. Но он рассказал, что так было не всегда и ему пришлось много работать над собой: "Люблю красивую одежду – я долго не мог себе ее позволить: раньше у меня был лишний вес. Когда похудел, начал уделять особое внимание своему стилю".

Московская неделя моды открывает новые возможности перед модными марками всего мира. В этом уверен дизайнер Эмре Эрдемоглу. "Мое участие в Московской неделе моды стало мощным катализатором международного роста моего бренда, – поделился Эмре, – Россия – это рынок, который выделяется своими глубокими традициями в искусстве и ремеслах, сильным интересом к моде и значительными привычками потребления товаров сегмента люкс. Прочные культурные и коммерческие связи между двумя странами создают ценные возможности для турецких дизайнеров".

Но Московская неделя моды впечатляет и коллекциями российских участников. Четвертый день показов начался динамично и ярко – модными шоу марки из Санкт-Петербурга elisabetta и московского бренда Edder. Бренд elisabetta показала настоящий интеллектуальный шик. На подиумах можно было увидеть объемные шерстяные кейпы, двубортные пальто в оттенке карамельный латте и бушлат в стиле милитари. Пальто-халаты с завязками на талии подчеркнули расслабленную элегантность городской жизни. Вдохновением для коллекции стали 70-е – с их мягкими силуэтами и ноткой богемности.

Марка Edder показала мощную мужскую коллекцию, объединяющую элегантность, комфорт и динамичный стиль жизни современного городского жителя. Смелые и актуальные образы удачно сочетали продуманные пропорции, сдержанные силуэты и природные цвета. "В стремительном ритме современной жизни значение имеет каждая деталь," – говорит Светлана Ткачёва, сооснователь бренда, – "Мы в Edder убеждены, что правильная одежда способна подарить ощущение творческой свободы, уверенность в себе и осознание собственной уникальности".





