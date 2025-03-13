Крупнейшее модное событие весны: стартовала Московская неделя моды

Свыше 180 брендов из 27 регионов России представят свои коллекции в Манеже с 13 по 18 марта

Манеж вновь станет площадкой для масштабного модного события – четвертой Московской недели моды. Гостей ждут показы отечественных и зарубежных дизайнеров, лекции экспертов, маркет российских брендов, профессиональный шоурум и фестиваль короткометражных фильмов о моде World Fashion Shorts.

"Всего в Манеже можно будет увидеть свыше 180 брендов из 27 регионов России. Коллективные показы представят также более 100 студентов вузов. Кроме того, в рамках Московской недели моды можно будет посетить лекции и мастер-классы представителей индустрии",

– рассказал министр правительства Москвы, руководитель столичного Департамента культуры Алексей Фурсин.

Московская неделя моды объединяет талантливых дизайнеров из множества городов страны. В этом сезоне на участие в мероприятии поступило более тысячи заявок из 111 городов России. Свои коллекции на подиуме традиционно представят не только российские, но и зарубежные дизайнеры. Уже сегодня посетители модных показов познакомятся с коллекциями дизайнеров из Армении и ЮАР, а в последующие дни с брендами из Китая, Индонезии, Испании, США, Турции, Индии и Таджикистана.

Особое внимание будет уделено начинающим российским дизайнерам. Свои работы представят более 100 студентов из российских вузов, в числе которых РГУ им. А. Н. Косыгина, Московский художественно-промышленный институт, Институт бизнеса и дизайна, Ивановский государственный политехнический университет. Молодые модельеры продемонстрируют более 200 образов.

На протяжении всей Московской недели моды жители и гости столицы смогут приобрести одежду и аксессуары 100 дизайнерских брендов из Москвы и других городов России. Маркет смогут посетить все желающие по предварительной регистрации на официальном сайте мероприятия.

В первый день в лектории Московской недели моды пройдут 3 лекции и дискуссия с участием экспертов индустрии. Спикерами выступят Ольга Сысоева, тренд-аналитик и арт-стратег, член Союза дизайнеров России, Наталия Пунанова, доцент Московского государственного института культуры на кафедре Дизайна и член Творческого союза художников России, Анатоль Вовк, историк моды и искусствовед, Александра Гапанович, основатель бренда Gapanovich и другие. Посетить лекторий можно по бесплатной регистрации на официальном сайте мероприятия. Трансляцию из лектория организуют в официальном сообществе Московской недели моды в социальной сети "ВКонтакте".

Организатором Московской недели моды выступает Фонд моды при поддержке правительства Москвы.