Какие возможности проект "Зима в Москве" открыл для столичного бизнеса

Какие возможности проект "Зима в Москве" открыл для столичного бизнеса
Фото: АГН "Москва"
Компании могли претендовать на грант, а также улучшить узнаваемость собственного бренда

Благодаря проекту "Зима в Москве" столичные предприниматели получили возможность заявить о себе и повысить продажи. Мероприятия привлекли более 570 тысяч покупателей на маркет волшебства, благодаря чему бренды смогли продать порядка 50 тысяч товаров, а 10% выручки отправили в благотворительные фонды, сообщили в мэрии Москвы.

Около 500 производителей выставляли свою продукцию на площадках "Сделано в Москве" – всего их было семь на самых туристических улицах города. Там продавали косметику, аксессуары, детские игрушки и многое другое.

Компании из сфер красоты, питания, торговли и образования могли привлечь клиентов с помощью проекта "Заходи на огонек!", предлагая горожанам и гостям столицы скидки, бонусы, дегустации и бесплатные мастер-классы.

Предприниматели, которые украшали свой бизнес к празднику, могли получить грант на оформление – 100 заявителей получили компенсацию за декорирование своих площадок. А во время конкурса на лучшее праздничное оформление дизайнеры и творческие коллективы соревновались за грант в 700 тысяч рублей. 

Во время Московской недели красоты свою продукцию представили 600 российских компаний, из которых 384 – московские. Также афишу "Зимы в Москве" помогли сформировать столичные бизнесмены и физлица, которые предлагали свои мероприятия и экскурсии.

У москвичей и гостей столицы был огромный выбор развлечений на свежем воздухе и в учреждениях культуры и спорта. Атмосфера зимних традиций охватила весь город: работало более 1,9 тысячи площадок. 

Ранее Сергей Собянин сообщил, что "Зима в Москве" привлекла более 30 млн участников.

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