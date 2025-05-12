"Лето в Москве" открывает новые возможности для столичного бизнеса

Предприниматели готовы провести акции для клиентов при поддержке города

Масштабный проект "Лето в Москве" стартует в первый день нового сезона. С 1 июня для москвичей и гостей столицы начнет действовать разнообразная культурно-развлекательная программа, в которую активно вовлекают московских предпринимателей. Городские власти предлагают участникам поддержку на всех уровнях.

Так, с 1 июня и до конца лета предприниматели могут открыть торговую точку для реализации своей продукции, в том числе в павильонах проекта "Сделано в Москве" и локациях фестиваля "Московские сезоны", организовать собственное мероприятие на городской площадке, принять участие в городских под брендом "Лето в Москве" и т.д.

"Мы создаем пространство, где бизнес может не только заявить о себе, но и напрямую взаимодействовать с жителями через мастер-классы, творческие акции, специальные предложения и атмосферные мероприятия. Это шанс привлечь новых клиентов, повысить узнаваемость бренда и стать ближе к своей аудитории",

– рассказала руководитель столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Кристина Кострома.

В том, насколько участие в подобных мероприятиях помогает продвинуть бизнес, многие предприниматели убедились на собственном опыте участия в прошлых городских проектах. В частности, столичный бренд "Снежность" впервые вышел за пределы маркетплейсов и попробовал себя в офлайн-продажах в павильоне "Маркет волшебства" в рамках проекта "Зима в Москве". "Увидев высокий покупательский спрос на нашу продукцию, мы расширили линейку товаров и специально для летнего маркета уже отшили коллекцию сарафанов для девочек", – поделилась основатель бренда Марина Рублева.

Различные мастер-классы, экскурсии по Москве, тренировки по зумбе на открытом воздухе – благодаря этим и подобным мероприятиям в рамках прошлых городских мероприятий многие столичные компании получили известность и смогли привлечь новых клиентов. В этом году предпринимателям, желающим стать частью проекта "Лето в Москве", город предлагает набор бесплатных сервисов для продвижения бизнеса. Так, информация о мероприятиях и спецпредложениях будет размещена на геосервисах "Яндекс карты" и 2GIS, а также в туристическом сервисе Russpass и афише на mos.ru.

Кроме того, 100 самых активных организаторов мероприятий получат 100 000 руб. на продвижение бизнеса в VK или "Яндексе", а предприятия, получившие наибольшее количество положительных отзывов в рамках спецпроекта "Время возможностей", могут рассчитывать на бесплатный пакет маркетинговых инструментов, который поможет привлечь клиентов и увеличить продажи.