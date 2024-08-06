Как провести мероприятие "Лета в Москве. Все на улицу!": пошаговая инструкция

Организатором может стать любой горожанин

В столице проходит масштабный фестиваль "Лето в Москве. Все на улицу!". Тренировки под открытым небом, концерты на закате, танцы у воды, творческие мастер-классы, веселые старты для детей – во всем этом можно не только участвовать, но и быть организатором своего мероприятия.

Желающим провести собственное занятие нужно учесть несколько моментов.

Быть организатором мероприятия могут некоммерческие организации, юридические лица, индивидуальные предприниматели, состоящие в реестре субъектов малого и среднего предпринимательства, а также жители города старше 18 лет. Чтобы получить возможность бесплатно арендовать площадку, нужно иметь полную учетную запись на mos.ru и зарегистрироваться в проекте. Далее надо подобрать и забронировать место для проведения мероприятия. На выбор предлагается более 600 площадок в разных точках города. Все зависит от формата события, возраста участников и пр.

"Лето в Москве. Все на улицу! – грандиозный проект с большой географией и масштабом. На его площадках можно организовать более 40 типов мероприятий – от музыкальных выступлений до тематических лекций. Для творческих мастер-классов подойдут шале, для концертов – сцены, а для спортивных событий – набережные",

– рассказывает зампредседателя Комитета по туризму города Москвы Булат Нурмуханов.

На портале фестиваля нужно выставить фильтры (парк, набережная, спортивная зона), указать желаемую площадь и вместимость. Учесть оснащение площадки (колонки, вайфай, столы и стулья). Когда найдена площадка, подходящая по условиям, следует обратить внимание на интерактивный календарь, где указано, в какие числа место занято другими организаторами.

3. Заполнив анкету и подтвердив бронирование, можно начинать готовиться к мероприятию. В течение пары дней на электронную почту должно прийти согласование заявки. В письме будут данные о брони и площадке, их необходимо распечатать или сохранить на смартфон, чтобы показать непосредственно на месте. С собой также нужно взять паспорт.

Отметим, что за два летних месяца в рамках фестиваля состоялось более 40 тысяч мероприятий, которые провели в том числе активные горожане, талантливые музыканты, профессиональные тренеры. Они подтверждают, что сайт для бронирования устроен удобно и доступно.

Ранее "Утро" рассказывало про Чемпионат по игре "Камень. Ножницы. Бумага", который проходит в рамках фестиваля "Лето в Москве. Все на улицу".