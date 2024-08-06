Как провести мероприятие "Лета в Москве. Все на улицу!": пошаговая инструкция

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В столице проходит масштабный фестиваль "Лето в Москве. Все на улицу!". Тренировки под открытым небом, концерты на закате, танцы у воды, творческие мастер-классы, веселые старты для детей – во всем этом можно не только участвовать, но и быть организатором своего мероприятия.
Желающим провести собственное занятие нужно учесть несколько моментов.
"Лето в Москве. Все на улицу! – грандиозный проект с большой географией и масштабом. На его площадках можно организовать более 40 типов мероприятий – от музыкальных выступлений до тематических лекций. Для творческих мастер-классов подойдут шале, для концертов – сцены, а для спортивных событий – набережные",
– рассказывает зампредседателя Комитета по туризму города Москвы Булат Нурмуханов.
На портале фестиваля нужно выставить фильтры (парк, набережная, спортивная зона), указать желаемую площадь и вместимость. Учесть оснащение площадки (колонки, вайфай, столы и стулья). Когда найдена площадка, подходящая по условиям, следует обратить внимание на интерактивный календарь, где указано, в какие числа место занято другими организаторами.
3. Заполнив анкету и подтвердив бронирование, можно начинать готовиться к мероприятию. В течение пары дней на электронную почту должно прийти согласование заявки. В письме будут данные о брони и площадке, их необходимо распечатать или сохранить на смартфон, чтобы показать непосредственно на месте. С собой также нужно взять паспорт.
Отметим, что за два летних месяца в рамках фестиваля состоялось более 40 тысяч мероприятий, которые провели в том числе активные горожане, талантливые музыканты, профессиональные тренеры. Они подтверждают, что сайт для бронирования устроен удобно и доступно.
Ранее "Утро" рассказывало про Чемпионат по игре "Камень. Ножницы. Бумага", который проходит в рамках фестиваля "Лето в Москве. Все на улицу".
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