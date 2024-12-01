«Зима в Москве»: столица открывает самый масштабный проект сезона

До 28 февраля в городе можно будет покататься на коньках, отправить письмо Деду Морозу и сфотографироваться у елки

В столице стартует проект "Зима в Москве". В городе с 1 декабря заработали катки, открылся новый сезон фестивалей "Московское чаепитие" и "Усадьбы Москвы", а также дан старт конкурсу на самую необычную фотографию у городской елки. Главное событие сезона продлится до 28 февраля.

Сегодня в 21 столичном парке одновременно зажгутся огни на праздничных елках – своебразный предновогодний флешмоб проведут в честь открытия проекта проведут предновогодний флешмоб. Центральной площадкой станет Парк Горького. В 19:00 здесь вспыхнет медиаелка в чаше Фигурного фонтана, а вместе с ней и иллюминация на всех хвойных красавицах.

С 1 декабря также начнется конкурс на самую оригинальную фотографию у городской елки. Желающим принять участие потребуется загрузить снимок в социальную сеть "ВКонтакте" с хештегом #парковыеелки. Победителей ждут призы.

Гости фестиваля "Усадьбы Москвы" смогут совершить путешествие во времени: посетить бал, послушать классическую музыку в исторических залах, узнать, чем жили обитатели старинных особняков, и освоить разные техники рукоделия.

Частью проекта "Зима в Москве" станет "Зимняя почта". В разных районах города откроется порядка 80 ее филиалов. Здесь москвичи и гости столицы могут бесплатно отправить открытку друзьям или близким или письмо Деду Морозу. Для этого подготовили тематические ретрокарточки и установили специальные почтовые ящики.

Любителей активного отдыха приглашают на тренировки нового сезона "Мой спортивный район". Занятия фитнесом будут проходить на 21 площадке в 10 округах столицы по вторникам (начало в 19:00) и субботам (с 10:00). Они длятся около часа и рассчитаны на посетителей старше 18 лет.

Покататься на коньках в этом году можно будет на 80 столичных площадках: во дворах, парках, на катках "Московских сезонов", а также на Северном речном вокзале, в конноспортивном комплексе "Битца" и спорткомплексе "Авангард".

Частью проекта "Зима в Москве" станет зимний спортивный фестиваль на Фестивальной площади олимпийского комплекса "Лужники". Посетители смогут покататься на тюбингах и сноубордах – инвентарь предоставят бесплатно. Для детей также подготовили специальную программу: слалом, мастер-классы по изготовлению новогодних украшений, а также праздничные развлечения.

На Тверской площади открылся фестиваль "Московское чаепитие". В субботу и воскресенье с 13:00 до 19:30 здесь будут проводить музыкальные беседы "Народное караоке" и театрализованные представления для всей семьи, а с 16:00 до 17:00 гости смогут продегустировать особый новогодний купаж чая "Москва" на самоварной станции.