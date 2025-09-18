Собянин: Москва создает хорошую среду для развития предприятий

Мэр рассказал о достижениях и перспективах столицы на Московском финансовом форуме

Москва конкурирует не с региональными столицами, а с мегаполисами мира. На это указал Сергей Собянин, выступая на пленарном заседании "Финансовая система: вызовы и задачи" X Московского финансового форума в четверг, 18 сентября.

По словам мэра, в настоящее время Москва демонстрирует рост практически по всем направлениям, включая инвестиции, промышленное производство и даже торговлю.

"Несколько лет тому назад доля инвестиций Москвы была раза в два меньше. Сегодня при тех же примерно параметрах структура бюджета другая. И каждый рубль дает кратное привлечение частных инвестиций",

– сообщил Собянин, напомнив, что каждый рубль налоговых и неналоговых поступлений, который зарабатывается в Москве, делится пополам, распределяясь в федеральный и региональный бюджеты.

Производительность труда в столице сегодня в 1,7 раза выше, чем в среднем по стране. Около пяти лет назад сюда начали возвращаться высокотехнологичные промышленные предприятия, конструкторские бюро, микроэлектроника. Это создает технологический стержень экономики, делая ее более устойчивой и сбалансированной. Город, со своей стороны, старается обеспечивать предприятиям благоприятную среду для развития.

При этом, ставя цели на перспективу, Москва должна ориентироваться на таких лидеров роста, как Сингапур, Гонконг, Пекин, Шанхай, но развивать не только экономическую сферу, но и социальную.

"Мы по-прежнему будем максимально быстро двигаться вперед по всем направлениям – в социальной политике, здравоохранении, образовании, развитии промышленности, транспорта, креативной индустрии. Это единственный залог того, чтобы мы были конкурентоспособными", – подчеркнул Сергей Собянин.