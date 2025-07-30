Москва стала лидером по вкладу в рост обрабатывающей промышленности России

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Москва заняла первую строчку в рейтинге "новой индустриализации" среди регионов России. В последние четыре года она демонстрировала лидирующие показатели по вкладу роста обрабатывающих производств в общероссийскую динамику. Такие данные представлены рейтинговым агентством АКРА.
Второе место по этому показателю занимает Санкт-Петербург. Далее в топ-5 списка: Московская область, Ленинградская область и Татарстан.
Ранее столичные власти заявляли, что индустриальный сектор города растет ударными темпами. При этом эксперт НИУ ВШЭ Анна Федюнина не согласна с мнением, что Москва вступила в период реиндустриализации.
"Реиндустриализация в классическом понимании – это возвращение промышленного производства после периода деиндустриализации. Однако в России, и в Москве в частности, не происходило масштабной деиндустриализации, как это было в Европе или в США", – приводит РБК мнение Федюниной.
Эксперты отмечают, что в целом за четыре года обрабатывающая промышленность нашей страны выросла на 27%.
Ранее президент РФ Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин обсудили социально-экономическое развитие столицы. В ходе встречи градоначальник сообщил, что доля Москвы в экономике страны сегодня составляет 21%, при этом столица является общероссийским производственным центром, где особенно активно растут высокотехнологичные производства.
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