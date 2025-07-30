Москва стала лидером по вкладу в рост обрабатывающей промышленности России

Москва стала лидером по вкладу в рост обрабатывающей промышленности России
Фото: АГН Москва/ Ведяшкин Сергей
Столица демонстрирует высокие экономические показатели

Москва заняла первую строчку в рейтинге "новой индустриализации" среди регионов России. В последние четыре года она демонстрировала лидирующие показатели по вкладу роста обрабатывающих производств в общероссийскую динамику. Такие данные представлены рейтинговым агентством АКРА.

Второе место по этому показателю занимает Санкт-Петербург. Далее в топ-5 списка: Московская область, Ленинградская область и Татарстан.

Ранее столичные власти заявляли, что индустриальный сектор города растет ударными темпами. При этом эксперт НИУ ВШЭ Анна Федюнина не согласна с мнением, что Москва вступила в период реиндустриализации.

"Реиндустриализация в классическом понимании – это возвращение промышленного производства после периода деиндустриализации. Однако в России, и в Москве в частности, не происходило масштабной деиндустриализации, как это было в Европе или в США", – приводит РБК мнение Федюниной.

Эксперты отмечают, что в целом за четыре года обрабатывающая промышленность нашей страны выросла на 27%.

Ранее президент РФ Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин обсудили социально-экономическое развитие столицы. В ходе встречи градоначальник сообщил, что доля Москвы в экономике страны сегодня составляет 21%, при этом столица является общероссийским производственным центром, где особенно активно растут высокотехнологичные производства.

Источник: РБК ✓ Надежный источник
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