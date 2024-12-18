Москва поставила рекорд по вводу новых гостиниц за шесть лет

Москва поставила рекорд по вводу новых гостиниц за шесть лет
Фото: Тихонова Пелагия/ АГН Москва
Эксперты отметили рост операционных показателей столичных отелей

Ввод гостиничных номеров в Москве за год вырос в два раза. На это обратили внимание аналитики консалтинговой компании IBC Real Estate. Только в 2024 году в мегаполисе открылось пять гостиниц на 633 номера. Это рекордный показатель за последние шесть лет.

Предыдущий рекорд в столице России был зафиксирован в 2018 году: в городе тогда открылось сразу девять новых отелей в общей сложности на 2000 номеров. Затем было вполне объяснимое затишье. В прошлом году гостиничный фонд столицы пополнился на 314 номеров. И вот текущий год завершается с показателями вдвое больше.

По мнению экспертов, сейчас сложилась весьма благоприятная ситуация для запуска новых проектов в гостиничном сегменте. В частности, в отчете IBC Real Estate указывается на рост операционных показателей столичных отелей. Так, средняя загрузка гостиниц в Москве по итогам 2024 года составит примерно 78%. Это выше показателей 2018 года, когда в России проходил чемпионат мира по футболу, приводят "Ведомости" оценку руководителя группы стратегического консалтинга Nikoliers Олега Германенко.

Ранее в Москве прошел международный форум Meet Global MICE Congress: BRICS Edition, в котором приняли участие свыше 1,3 тысячи представителей сферы делового туризма из государств БРИКС и стран Глобального Юга.

Источник: Ведомости ✓ Надежный источник
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