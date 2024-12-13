Московский конгресс БРИКС по деловому туризму помогает находить партнеров

Мероприятие - отличный инструмент для налаживания сотрудничества

Meet Global MICE Congress, в котором принимают участие страны БРИКС и их партнеры, является эффективной площадкой для налаживания деловых связей, уверен директор Ассоциации "Национальное конгресс-бюро" Сагид Заремуков.

"MICE-отрасль в данном случае является связующим звеном для обоюдовыгодного развития экономик стран и "мягкой силой" для сближения и расширения деловых связей", – подчеркнул он.

По словам эксперта, благодаря таким коммуникациям в туристической сфере удается формировать импортозамещение на внутреннем рынке. На конгрессе освещается актуальная повестка отрасли, налаживается прямой контакт между российскими и зарубежными участниками рынка. А благодаря живому общению они могут напрямую достигнуть договоренности о сотрудничестве, подчеркнул он.

Заремуков уверен, что MICE-конгресс поможет игрокам из туристической отрасли найти точки соприкосновения и реализовать интересные совместные проекты.

Напомним, международный конгресс по деловому туризму пройдет в Москве с 16 по 17 декабря. Его участниками станут эксперты в сфере делового туризма из России, Белоруссии, Казахстана, Бразилии, Индии, Китая, Южно-Африканской Республики, Эфиопии, Египта, Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов и других стран.

Ранее директор корпоративного бизнеса компании "Випсервис" Галина Полищук отметила, что международный конгресс по деловому туризму помогает узнать опыт разных стран.