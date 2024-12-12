Международный конгресс по деловому туризму помогает узнать опыт разных стран

Эксперт объяснила значимость мероприятия

16 и 17 декабря в Москве состоится Meet Global MICE Congress, который объеденит специалистов в туристической отрасли из различных стран, в том числе входящих в состав БРИКС. Директор корпоративного бизнеса компании "Випсервис" Галина Полищук отметила, что это станет отличной возможностью для участников, чтобы обменяться опытом.

Она напомнила, что Международный конгресс по деловому туризму является довольно молодой площадкой. Впервые он состоялся в октябре прошлого года, успев стать за это время крупнейшим мероприятием подобного рода в России. Полищук указала, что благодаря MICE удается подчеркнуть факт устойчивого роста индустрии в стране и готовности рынка вести диалог по новым требованиям для перехода на следующий этап взаимодействия между всеми участниками отрасли.

"Данное мероприятие также дает возможность обмениваться экспертным опытом с представителями разных стран мира, в том числе стран БРИКС, всесторонне обсудить существующие вызовы и способы их решения, а также рассмотреть применимость в России зарубежных отраслевых практик и инструментов рынка MICE", – указала эксперт.

По ее словам, на конгрессе у России появляется возможность продемонстрировать уровень развития MICE-отрасли, а также показать свою готовность вести диалог. Дополнительно мероприятие становится площадкой, на которой можно показать национальный колорит зарубежных стран.

Участниками конгресса станут представители туристической сферы из России, Бразилии, Индии, Китая, Саудовской Аравии, Белоруссии, Казахстана, ЮАР, Эфиопии, Египта, ОАЭ и других стран. В программе – пленарные сессии и деловые переговоры, на которых отечественные и зарубежные компании смогут представить свои проекты и найти партнеров.