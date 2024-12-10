В Москве пройдет международный конгресс по деловому туризму

В Москве пройдет международный конгресс по деловому туризму
Фото: mos.ru
В мероприятии примут участие эксперты из стран БРИКС

Международный конгресс по деловому туризму Meet Global MICE Congress: BRICS Edition состоится в Москве 16 и 17 декабря. Среди участников - специалисты из России, Бразилии, Индии, Китая, ЮАР, Белоруссии, Казахстана, Эфиопии, Египта, ОАЭ, Саудовской Аравии и других стран. Регистрация на форум открыта до 13 декабря.

На пленарных заседаниях эксперты обсудят такие важные для MICE-индустрии вопросы, как использование современных технологических решений и новых форматов международного сотрудничества. Перед собравшимися выступят представители правительства Москвы и федеральных ведомств, руководители компаний и ассоциаций из разных стран.

"В программу войдут пленарные сессии и деловые переговоры, на которых отечественные и зарубежные компании смогут презентовать свои проекты и найти потенциальных партнеров",

– рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

Форум в таком формате пройдет второй раз. Впервые он состоялся в российской столице в 2023 году и оказался, по оценке участников, весьма продуктивным.

"На мероприятии мы пообщались с коллегами из разных стран, а затем реализовали свой проект совместно с китайскими специалистами. Интерес к России со стороны других участников БРИКС возрастает, поэтому сейчас необходимо показать весь туристический потенциал Москвы",

– поделился управляющий партнер отечественной MICE-компании Михаил Меркулов.

Зарегистрироваться на международное событие можно до 13 декабря включительно на портале "Russpass.Бизнес". Участие бесплатно.

Источник: mos.ru ✓ Надежный источник
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