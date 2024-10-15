Прошедший в Москве модный Саммит BRICS+ определил тренды международного бизнес-сообщества

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Второй BRICS+ Fashion Summit прошел в Москве в МКЗ "Зарядье" и собрал более четырех миллионов просмотров онлайн, офлайн Саммит посетили около 20 000 человек. Участниками и гостями мероприятия стали главы модных ассоциаций, дизайнеры, руководители и преподаватели учебных заведений и другие эксперты из более чем 100 стран.
Международный модный Саммит BRICS+ определил тренды международного бизнес-сообщества на грядущий год. Рассказываем о главных из них.
Сохранение культурного наследия
В рамках Саммита широко обсуждалась необходимость сохранения брендом уникальности при выходе на международный рынок. Эксперты определили что бренды с локальным производством, ориентированные на местного потребителя, становятся более устойчивыми.
Инновации
"Непрерывное устремление к инновациям – это ключевая тенденция",
– отметил Ян Цзянь, исполнительный председатель Китайской ассоциации моды
Экологичность
Резиденты Сколково WE.REFIBER, занимающиеся разработкой и производством экологичного и инновационного текстиля, считают, что работать над экологичностью необходимо в первую очередь:
"Мы тестируем множество сельскохозяйственных растительных отходов на предмет содержания пригодной целлюлозы для производства искусственного шелка. В будущем экологичность материалов станет не дополнительным маркетинговым плюсом и приятным бонусом, как сейчас, а необходимостью",
– рассказала Анастасия Костюнина, генеральный директор WE.REFIBER
Инклюзивность
"Инклюзивность для разных брендов и разных мест будет разной. Инклюзивность означает, что необходимо посмотреть на людей, которые вокруг вас, и на те проблемы, которые их беспокоят",
– считает Присцилла Чигариро, основатель Zimbabwe Fashion Week.
Ранее в Москве подписали декларацию о создании Международной модной федерации БРИКС.
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