Прошедший в Москве модный Саммит BRICS+ определил тренды международного бизнес-сообщества

Мероприятие посетили около 20 тысяч человек со всего мира

Второй BRICS+ Fashion Summit прошел в Москве в МКЗ "Зарядье" и собрал более четырех миллионов просмотров онлайн, офлайн Саммит посетили около 20 000 человек. Участниками и гостями мероприятия стали главы модных ассоциаций, дизайнеры, руководители и преподаватели учебных заведений и другие эксперты из более чем 100 стран.

Международный модный Саммит BRICS+ определил тренды международного бизнес-сообщества на грядущий год. Рассказываем о главных из них.

Сохранение культурного наследия



В рамках Саммита широко обсуждалась необходимость сохранения брендом уникальности при выходе на международный рынок. Эксперты определили что бренды с локальным производством, ориентированные на местного потребителя, становятся более устойчивыми.

Инновации



"Непрерывное устремление к инновациям – это ключевая тенденция",

– отметил Ян Цзянь, исполнительный председатель Китайской ассоциации моды

Экологичность



Резиденты Сколково WE.REFIBER, занимающиеся разработкой и производством экологичного и инновационного текстиля, считают, что работать над экологичностью необходимо в первую очередь:

"Мы тестируем множество сельскохозяйственных растительных отходов на предмет содержания пригодной целлюлозы для производства искусственного шелка. В будущем экологичность материалов станет не дополнительным маркетинговым плюсом и приятным бонусом, как сейчас, а необходимостью",

– рассказала Анастасия Костюнина, генеральный директор WE.REFIBER

Инклюзивность



"Инклюзивность для разных брендов и разных мест будет разной. Инклюзивность означает, что необходимо посмотреть на людей, которые вокруг вас, и на те проблемы, которые их беспокоят",

– считает Присцилла Чигариро, основатель Zimbabwe Fashion Week.

Ранее в Москве подписали декларацию о создании Международной модной федерации БРИКС.