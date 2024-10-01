Москва проводит BRICS+ Fashion Summit

В мероприятии участвуют более 100 стран

С 3 по 5 октября в концертном зале "Зарядье" пройдет международный форум BRICS+ Fashion Summit, который примет рекордное количество гостей - делегации из 100 стран прибудут на Саммит моды.

Мероприятие включает в себя деловую программу, выставку под названием "Наследие" и образовательный интенсив, предназначенные для всех – от начинающих дизайнеров до опытных бизнесменов и маркетологов.

Выставка "Наследие" станет площадкой для изучения влияния на современный дизайн одежды культурного наследия стран БРИКС, а также государств Азии, Африки и Латинской Америки. Более 40 зарубежных участников представят свои оригинальные коллекции и аксессуары, при этом экспозиция будет сопровождаться видеоматериалами, показывающими, как работают ремесленники в своих мастерских и как модельеры создают дизайнерские коллекции.

Деловая программа Cаммита будет сосредоточена на актуальных вопросах, среди ключевых спикеров Саммита: Янг Цзянь, Председатель совета директоров Китайской ассоциации моды (China Fashion Association) (Китай), ⁠Мубашаряньчунь, Президент текстильной фабрики Уцзян Шэнвэй Цзыцзиньхуа Текстиль (Wujiang Shengwei Zijinhua Textile Co., LTD) (Китай), Джем Алтан, Президент Международной федерации одежды, член правления Стамбульской ассоциации экспортеров одежды (International Apparel Federation) (Турция), Мубашар Насир Батт, председатель Пакистанской ассоциации производителей и экспортеров готовой одежды (PRGMEA), генеральный директор Body Media international Pvt Ltd.(Пакистан) и многие другие.

В рамках Саммита пройдет обучающий интенсив – уникальная возможность для российских студентов получить знания от ведущих преподавателей индустрии из разных стран мира.

Программа BRICS+ Fashion Summit опубликована на официальном сайте. Там же можно будет посмотреть онлайн-трансляции. Вход на все мероприятия свободный по предварительной регистрации на официальном сайте мероприятия.

BRICS+ Fashion Summit призван формировать тренды на креативном рынке развивающихся стран.