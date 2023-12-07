В Москве завершился форум BRICS+ Fashion Summit

Гостями и зрителями мероприятий форума стали 3,5 млн человек

В Москве завершился международный форум BRICS+ Fashion Summit. Гостями мероприятия и зрителями онлайн-трансляций стали 3,5 миллиона человек, рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.



Форум объединил дизайнеров, основателей брендов, представителей легкой промышленности и экспертов более чем из 60 стран мира. Основная программа проходила в концертном зале "Зарядье" и "Паркинг Галерее". Общая площадь площадок форума превысила 106 тысяч квадратных метров.

"В шоуруме для бизнеса были представлены коллекции 100 отечественных и 30 зарубежных брендов, в том числе из Китая, Бразилии, Индии, Аргентины, Нигерии и Турции. Профессиональные покупатели отметили высокий уровень организации события. Сейчас продолжается обсуждение сделок на общую сумму 250 миллионов рублей", – рассказала Наталья Сергунина.

В деловой части саммита приняли участие более 220 спикеров из Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока, Латинской Америки, Африки и стран СНГ. Их выступления посмотрели 12 тысяч человек. Наибольшую аудиторию собрали пленарные сессии, посвященные выходу модных предприятий на новые рынки, методикам подготовки профильных специалистов и использованию современных технологий. Параллельно профессионалы индустрии международного уровня провели образовательный интенсив, состоящий из 98 сессий.

На знаковых площадках Москвы, например в Российской государственной библиотеке, Доме Пашкова, ГУМе, Государственном историческом музее и на Патриарших прудах, состоялось 14 модных показов. Модели представили 325 образов, созданных 126 стилистами и визажистами.

Кроме того, в столице прошли мастер-классы, лекции и тематическая выставка. В центре креативных индустрий "Артплей" организовали фестиваль короткометражных фильмов World Fashion Shorts.